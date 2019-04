SK Sturm Graz - LASK: Bundesliga live im TV, Livestream & Liveticker

Der SK Sturm empfängt zum Spitzenspiel der 28. Runde der Bundesliga den LASK in der Merkur-Arena (ab 17 Uhr hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Die Steirer konnten sich am Mittwoch mit einem wichtigen Auswärtssieg beim LASK im Rennen um die Europacupplätze zurückmelden und liegen aktuell auf Platz vier einen Punkt hinter dem WAC. Der LASK liegt noch sechs Punkte vor dem WAC, fünf sieglose Partien (inklusive Cup-Halbfinale) liegen hinter den Linzern, die wieder zurück auf die Siegerstraße wollen.

SK Sturm - LASK: Mögliche Aufstellungen zum Spitzenspiel

Sturm: Siebenhandl - Koch, Spendlhofer, Maresic, Mensah - Dominguez - Lema, Hierländer, Kiteishvili, Jantscher - Pink.

LASK: Schlager - Ramsebner, Trauner, Wostry - Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann - Goiginger, Klauss, Victor.

SK Sturm vs. LASK: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Sturm Graz vs. LASK Datum Sonntag, 28. April 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort Merkur-Arena, Graz

Sturm vs. LASK: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Sonntag ab 13:30 Uhr live, um 17 Uhr gibt es das Match zwischen Sturm und LASK in voller Länge auf Sky Sport Austria zu sehen. Ab 14:30 Uhr überträgt Sky zudem die Konferenz mit St. Pölten vs. Austria Wien (Sky Sport 9) und WAC vs. RB Salzburg (Sky Sport 10).

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 19:15 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORFeins.

© GEPA

LIVETICKER: Sturm Graz gegen LASK

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und LASK an.

Meistergruppe nach 27 Spieltagen