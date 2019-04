Vertragsverlängerungen beim SK Sturm: Lovric wird schwierig, Zuversicht bei Spendlhofer

Sandi Lovric und Lukas Spendlhofer sind zwei Personalien, die Günter Kreissl aktuell beschäftigen. Der Geschäftsführer Sport des SK Sturm bemüht sich darum, die auslaufenden Verträge mit den beiden zu verlängern. Die Aussichten auf Erfolg bei diesem Vorhaben scheinen unterschiedlich zu sein.

Lovric gab bereits im August 2014 sein Bundesliga-Debüt für die Schwarz-Weißen, damals war er gerade einmal 16 Jahre und knapp 5 Monate alt. Ehe sich der stets als Riesentalent gelobte Eigenbauspieler durchsetzen konnte, dauerte es aber bis in die laufende Saison. Seit November ist er erstmals Stammkraft, vergangene Woche gelang dem heute 21-Jährigen gegen die Wiener Austria sein erstes Bundesligator. Rechtzeitig zum Auslaufen seines Vertrags avanciert Lovric langsam zu dem Spieler, auf den man in Graz lange gewartet hat.

Sturm spricht nicht mehr direkt mit Lovric

Im Sommer endet der aktuelle Kontrakt des U21-Teamkickers. Sturm will verlängern und den immer noch entwicklungsfähigen Mittelfeldspieler mit Identifikationspotenzial halten. Das könnte allerdings schwierig werden.

Laut Kreissl hat Lovric die Verhandlungen ganz in die Hände seines Managements gelegt. "Das muss man akzeptieren, wenn sich ein Spieler nur auf das Sportliche konzentrieren will", sagte Kreissl rund um die Bundesliga-Niederlage in Salzburg am Sky-Mikrofon. Zudem weiß Kreissl, dass "ein großer Teil von Sandi vom nächsten Schritt träumt". Klingt eher nach Wechsel als danach, sich eine weitere Saison bei Sturm zu beweisen. Auf eine Tendenz festlegen will sich Kreissl aber noch nicht: "Nach den Gesprächen mit dem Management wissen wir mehr."

Spendlhofer, dessen Vertrag ebenfalls im Sommer ausläuft, scheint Kreissl weniger Kopfzerbrechen zu bereiten. Beim 25-Jährigen, der 2014 zunächst leihweise und später fix von Inter Mailand kam, erwartet Kreissl eine Entscheidung noch im April.

