SK Rapid Wien vor dem Cupfinale: "So etwas kann dir als Spieler keiner mehr nehmen"

Fast 20.000 Rapid-Fans pilgern am heutigen Mittwoch nach Klagenfurt, um den SK Rapid Wien im Cup-Finale (16:30, live im SPOX-TICKER) gegen Red Bull Salzburg anzufeuern.

"Wenn sehr viele Rapid-Fans ins Stadion kommen, kann das kein Druck sein, sondern uns nur pushen", meinte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer. Für seine Elf sei es schwierig, über eine Saison mit Salzburg mitzuhalten. "In 90 oder 120 Minuten ist es aber möglich, als Sieger vom Platz zu gehen", betonte der Burgenländer. Im Februar hat man das unter Beweis gestellt. "Wir müssen unser Spiel durchziehen, kompakt verteidigen und auch Lösungen nach vorne finden", gab Kühbauer, der nach wie vor um den Einsatz von Außenverteidiger Boli Bolingoli bangt, die Marschroute vor. Ist es das Spiel des Jahres für Rapid? "Es ist ein sehr wichtiges Spiel. Du kannst einen langersehnten Titel holen sowie dich direkt für die Europa-League-Gruppenphase qualifizieren. Das muss alleine schon Ansporn genug sein. Du hast die Möglichkeit, mit den Rapid-Fans einen Titel feiern zu können. So etwas kann dir als Spieler keiner mehr nehmen," stellte Don Didi auch im Interview mit orf.at klar.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Diese Rapid-Mannschaft holte den letzten Cup-Titel nach Hütteldorf © GEPA 1/15 Am 6. Juni 1995 feierte der SK Rapid seinen letzten Titel im ÖFB-Cup. Die Hütteldorfer besiegten den DSV Leoben im Ernst-Happel-Stadion mit 1:0, den Treffer besorgte Peter Guggi. Folgende Elf schickte Rapid-Trainer Ernst Dokupil aufs Feld. © GEPA 2/15 Tor: Michael Konsel: Absolute Rapid-Legende – holte mit den Hütteldorfern drei Meisterschaften und drei Cup-Siege und machte sich auch beim AS Rom einen Namen. © GEPA 3/15 Abwehr: Peter Schöttel: Der vielleicht beste Abwehrspieler in der Geschichte des SK Rapid führte gegen Leoben die Abwehr an. Aktuell ist Schöttel Sportdirektor der österreichischen Nationalmannschaft. © GEPA 4/15 Abwehr: Zoran Barisic: Auch Zoran Barisic, aktuell auf der Suche nach einem attraktiven Trainer-Job, war damals in der Startelf und holte gegen Leoben seinen einzigen Cup-Titel. Darf dafür auf vier österreichische Meisterschaften verweisen. © GEPA 5/15 Abwehr: Michael Hatz: Der heute 48-jährige Indie-Rock-Liebhaber absolvierte für Rapid satte 264 Spiele und kickte auch für die Admira und US Lecce in Italien. Darf sich ebenfalls österreichischer Meister nennen. © GEPA 6/15 Mittelfeld: Dietmar Kühbauer: Über das damalige Finale sagt der heutige Rapid-Trainer: "Es ist sehr lange her, war eine unglaublich schöne Geschichte. So mancher Spieler war da noch nicht einmal geboren" © GEPA 7/15 Mittelfeld: Peter Guggi: Der heute 51-Jährige war ganz und gar nicht als großer Torjäger bekannt – für die Hütteldorfer erzielte er schmale sieben Tore. Was völlig egal ist: Denn Guggi steuerte den entscheidenden Treffer bei. © GEPA 8/15 Mittelfeld: Sergey Mandreko: Der Russe beackerte im Cup-Finale die linke Seite, heute würde man „Wing-Back“ dazu sagen. Wechselte zwei Jahre nach dem Cup-Triumph zu Hertha BSC. © GEPA 9/15 Mittelfeld: Stephan Marasek: Der Südstädter agierte als sein Gegenüber. Kickte zwischen 1993 und 1996 für den SK Rapid und sollte später für Freiburg, FC Tirol und Wüstenrot Salzburg kicken. © GEPA 10/15 Mittelfeld: Andreas Heraf: Der heutige FAC-Trainer ist nicht nur dreimaliger österreichischer Meister, sondern auch dreifacher Cup-Sieger. Lief insgesamt 233 Mal für die Hütteldorfer auf. © GEPA 11/15 Stürmer: Maciej Sliwowski: Der Angreifer aus Polen kickte zwischen 1993 und 1996 für Rapid und kann auf 21 Tore in Grün-Weiß zurückblicken. Ließ seine Karriere im Jahr 2000 bei Hundsheim ausklingen. © GEPA 12/15 Stürmer: Marcus Pürk: Mit 20 Jahren war Marcus Pürk im Cup-Finale blutjung und erst am Anfang seiner Karriere. Sollte später noch für Real Sociedad, Sturm Graz, 1860 München und wieder Rapid Wien kicken. © GEPA 13/15 Eingewechselt: Sascha Bürringer: Schon nach 38 Minuten kam Bürringer für den verletzten Mandreko ins Spiel. © GEPA 14/15 Eingewechselt: Robert Pecl: Der 34-fache österreichische Nationalspieler wurde in der Nachspielzeit für Pürk eingewechselt. © GEPA 15/15 Trainer: Ernst Dokupil: Der heute 72-Jährige holte als Rapid-Coach die Meisterschaft und den Cup. In seinen beiden Amtsperioden saß er insgesamt 225 Mal auf der Trainerbank.

Stefan Schwab: "Wird eine geile Partie"

Rapid hat seit dem mit 1:2 knapp verloren gegangenen Cup-Finale 2017 in Klagenfurt noch eine Rechnung mit Salzburg offen. "Es war damals eine sehr enge Partie, die beide Mannschaften gewinnen hätten können, Salzburg war eine Spur kaltschnäuziger. Jetzt sind wir wieder da. Von der Leistung müssen wir es mindestens gleich gut oder besser machen, um am Ende den Pokal in Händen zu halten", sagte Rapid-Kapitän Stefan Schwab vor einer "geilen Partie".

Der Blick auf das bisher einzige Finalduell der beiden Teams zeigt, dass sich personell viel verändert hat. 2017 standen bei Rapid vom jetzigen Kader nur Tobias Knoflach, Christopher Dibon, Stephan Auer, Schwab und Thomas Murg auf dem Platz, der jetzige Stammgoalie Richard Strebinger saß wie Manuel Thurnwald auf der Bank. Bei den "Bullen" waren Cican Stankovic, Stefan Lainer, Ulmer und Diadie Samassekou schon dabei.

Walke, Takumi Minamino und Christoph Leitgeb waren Reservisten, wie auch 2018 im Duell mit Sturm. Da hatten Stankovic, Lainer, Andre Ramalho, Jerome Onguene, Patrick Farkas, Hannes Wolf, Samassekou, Xaver Schlager, Fredrik Gulbrandsen und auch Munas Dabbur negative Erfahrungen gemacht. Aufseiten der Sieger waren mit Marvin Potzmann und Deni Alar auch zwei Akteure, die jetzt mit Rapid den nächsten Coup anpeilen. Das Finale wird - wie auch das Duell Salzburg - Rapid - erstmals vom Oberösterreicher Manuel Schüttengruber geleitet.

Red Bull Salzburg - SK Rapid Wien: Termin, Anstoß, Spielort