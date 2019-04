SK Rapid Wien beim TSV Hartberg: Bundesliga live im TV, Livestream & Liveticker

Der SK Rapid Wien hat am vergangenen Wochenende beim 2:2 beim SCR Altach erstmals in der Qualifikationsgruppe Punkte liegen gelassen. Am Dienstagabend reisen die Hütteldorfer bereits nach Hartberg, wo sie die Führung in der Gruppe verteidigen wollen (ab 19 Uhr im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die Partie im Livestream und TV gezeigt wird.

Rapid hat gegen Hartberg bisher in zwei Ligaspielen nur einen Punkt geholt, auswärts setzte es im Oktober sogar eine bittere 0:3-Schlappe. Allerdings feierten die Hütteldorfer im Cup-Viertelfinale im Februar einen klaren 5:2-Heimsieg.

TSV Hartberg vs. SK Rapid: Termin, Anstoß, Spielort

Match TSV Hartberg vs. SK Rapid Wien Datum Dienstag, 23. April 2019 Uhrzeit 19:00 Uhr Spielort Profertil Arena, Hartberg

Hartberg - Rapid: Bundesliga-Partie heute im Livestream & TV

Sky hat die Übertragungsrechte für die österreichische Bundesliga inne. Der Pay-TV-Sender überträgt am Dienstag ab 18 Uhr live, um 19 gibt es das Match in voller Länge auf Sky Sport 8 zu sehen. Auf Sky Sport Austria läuft zudem die Konferenz mit Wacker - Altach und Admira - Mattersburg.

Über Sky Go gibt es die Möglichkeit, die Partie im Livestream zu verfolgen. Allerdings benötigt man auch dafür ein Abo bei Sky. Der ORF zeigt um 23.35 Uhr eine Zusammenfassung aller Spiele auf ORF 1.

LIVETICKER: Hartberg - Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Hartberg und Rapid an.

© GEPA

Bundesliga-Tabelle nach 26. Spieltagen