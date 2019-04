SCR Altach vs. SK Rapid Wien: Das Spiel im Livestream und im Liveticker

Am Samstag gastiert der SK Rapid in der Qualifikationsgruppe im Ländle beim SCR Altach (ab 17:00 Uhr hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Die Wiener führen die zweite Hälfte der Tabelle nach drei Siegen in Serie an. Die Vorarlberger konnten mit zwei Siegen und einem Remis stark in die Qualifikationsgruppe starten. Die bisherigen beiden Saisonduelle endeten Unentschieden - 2:2 in Altach im November und 1:1 in Hütteldorf zu Saisonbeginn im August.

Altach vs. Rapid: Mögliche Aufstellungen

SCR Altach: Kobras - Lienhart, Zech, Netzer, Karic - Meillinger, Gouet, Zwischenbrugger, Fischer - Gebauer, Berisha.

SK Rapid: Strebinger - Auer, Dibon, Sonnleitner, Müldür - Schwab, Grahovac, Knasmüllner, Murg, Schobesberger - Badji.

Altach vs. Rapid: Termin, Anstoß, Spielort

Match SCR Altach vs. SK Rapid Wien Datum Samstag, 20. April 2019 Uhrzeit 17:00 Uhr Spielort CASHPOINT-Arena, Altach

SCR Altach vs. SK Rapid: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 20.4. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Qualifikationsgruppe der 26. Runde, die Spiele beginnen um 17:00 Uhr. Neben Altach-Rapid werden auch Mattersburg-Wacker Innsbruck und Admira-Hartberg in der Sky-Konferenz und als Einzelspiel zu sehen sein. Der Bezahlsender startet am Samstag um 16:00 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Altach-Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Altach und Rapid an.

Qualifikationsgruppe