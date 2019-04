Red Bull Salzburg vs. SK Sturm: Das Spiel im Livestream und im Liveticker

Am Sonntag empfängt Red Bull Salzburg den SK Sturm zum Duell Erster gegen Dritter (ab 17:00 Uhr hier im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Die Bullen konnten letzte Woche im Spitzenspiel beim LASK mit einem 2:0-Sieg Platz eins festigen und die Grazer arbeiteten sich mit einem 1:0-Sieg bei der Wiener Austria auf Platz drei der Meistergruppe vor. Vor knapp einem Monat trennten sich beide Teams mit 0:0.

Red Bull Salzburg vs. SK Sturm: Mögliche Aufstellungen

Red Bull Salzburg: Stankovic - Ulmer, Onguene, Ramalho, Lainer - Junuzovic, Samassekou, Schlager - Minamino, Dabbur, Gulbrandsen

SK Sturm: Siebenhandl - Ljubic, Avlonitis, Spendlhofer - Mensah, Dominguez, Lovric, Hierländer - Kiteishvili, Grozurek, Lema.

Red Bull Salzburg vs. SK Sturm: Termin, Anstoß, Spielort

Match Red Bull Salzburg vs. SK Sturm Graz Datum Sonntag, 14. April 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Red Bull Arena, Salzburg

Salzburg vs. Sturm: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 14.4. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Meistergruppe der 25. Runde, zwei Spiele beginnen um 14:30 Uhr: WAC-Austria und LASK-St. Pölten. Um 17:00 Uhr kommt es dann zum Schlager der Runde zwischen Salzburg und Sturm. Der Bezahlsender startet am Samstag um 13:00 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Salzburg - Sturm zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Salzburg und Sturm an.

Meistergruppe