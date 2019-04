Red-Bull-Salzburg-Verteidiger Marin Pongracic fällt mit Museklfaserriss erneut wochenlang aus

Die Freude über das Comeback von Marin Pongracic währte nur kurz. Nach wenigen Einsatzminuten gegen den SK Sturm muss der Verteidiger von Red Bull Salzburg nun erneut pausieren.

Nach rund zweimonatiger Auszeit wegen eines Muskelbündelrisses im Oberschenkel stand Pongracic am Sonntag erstmals wieder auf dem Feld. Er wurde in der zweiten Hälfte eingewechselt, musste das Feld aber noch vor Abpfiff wieder verlassen. Erneut war es der Oberschenkel, der Probleme machte. Wie die Salzburger am Montag vermelden, zog sich der Kroate diesmal einen Muskelfaserriss zu und wird wieder "mehrere Wochen" ausfallen.

RBS-Coach Marco Rose hatte gleich nach der Partie zugegeben, dass das Comeback vielleicht doch eine Woche zu früh kam. "Wir haben Marin heute mitgenommen. Er hat jetzt eine ganze Trainingswoche hinter sich. Ich glaube, dass er wahrscheinlich zwei Trainingswochen gebraucht hätte", meinte Rose bei Sky. "Im Nachgang würde ich es jetzt sicher anders machen. Die Nummer nehme ich auf meine Kappe", so der Deutsche.