Red Bull Salzburg: Pressekonferenz mit Marco Rose im LIVETICKER

Red Bull Salzburg hat für den heutigen Mittwoch ab 13 Uhr eine Pressekonferenz mit Trainer Marco Rose und Sportdirektor Christoph Freund angekündigt. Thema: "Zukunft von Marco Rose". Dabei könnten die Bullen den Abgang des 42-Jährigen in die deutsche Bundesliga bekanntgeben. SPOX tickert die Pressekonferenz live mit.

Zuletzt war Rose vor allem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht worden. Vergangene Woche hatte der aktuelle Leipzig-Coach und frühere Salzburg-Sportchef Ralf Rangnick erklärt, dass der Abschied von Rose bereits feststehen würde.

Red Bull Salzburg: Pressekonferenz im LIVETICKER

12.00 Uhr: Bereits mehrere Medien berichten, dass eine Einigung Roses mit Borussia Mönchengladbach fix sein soll. Der dortige Trainer Dieter Hecking wird sein Amt zum Saisonende niederlegen, Sportdirektor Max Eberl kündigte eine Neuausrichtung des Vereins an.

11.55 Uhr: Nach einem Ruhetag am Dienstag trainierten die Salzburger am Mittwochvormittag auf dem Gelände der Bullen. Dabei soll Rose den Spielern seine Entscheidung bekanntgegeben haben, bevor er um 13 Uhr an die Öffentlichkeit tritt.

11:45 Uhr: Bislang drangen noch keine weiteren Infos an die Öffentlichkeit, wohin es Marco Rose in der kommenden Saison verschlägt. Fest steht, dass er bei Salzburg noch einen gültigen Vertrag bis Sommer 2020 besitzt. Sollte er also im Sommer den Verein wechseln, würde Salzburg eine Ablösesumme kassieren. Kolportiert wird eine Ausstiegsklausel, die in der Höhe von 3 Millionen Euro festgesetzt ist.

© getty

Marco Roses Titel & Erfolge als Trainer

2014/15 : Meister Jugendliga U16 mit AKA Salzburg

: Meister Jugendliga U16 mit AKA Salzburg 2015/16 : Meister Jugendliga U18 mit AKA Salzburg

: Meister Jugendliga U18 mit AKA Salzburg 2016/17 : Meister Jugendliga U18 mit AKA Salzburg

: Meister Jugendliga U18 mit AKA Salzburg 2016/17 : UEFA Youth League Sieger mit RB Salzburg

: UEFA Youth League Sieger mit RB Salzburg 2017/18: Österreichischer Meister mit RB Salzburg

Marco Roses Trainerstationen: Salzburg, Mainz, Leipzig

Rose war von Rangnick 2013 als Akademietrainer nach Salzburg geholt worden. Zwei Monate nach dem Triumph in der europäischen Youth League im April 2017 stieg der Deutsche als Nachfolger von Oscar Garcia zum Cheftrainer bei Red Bull Salzburg auf.