Wolfsburg-Torhüter Pavao Pervan: "Freue mich, wenn Oliver Glasner kommt"

Der Wechsel von Oliver Glasner vom LASK in die deutsche Bundesliga, zum VfL Wolfsburg, scheint beschlossene Sache, mehrere Medien berichten übereinstimmend über den Deal. Einer, der ihn besonders gut kennt: Pavao Pervan. Der nunmehrige Keeper im Kasten der Wolfsburger war unter Glasner Kapitän beim LASK, und würde sich freuen, seinen ehemaligen Boss in der Autostadt begrüßen zu dürfen.

Das sagt der 31-Jährige im Interview mit heute. Glasner sei mit Pervan auch telefonisch in Kontakt, gratulierte ihm nach dessen starker Leistung gegen Hannover: "Natürlich freue ich mich, wenn er kommen würde. Ich bin von seiner Arbeit überzeugt. Es wundert mich generell nicht, dass er Angebote hat." Dass bislang allerdings noch nichts unterschrieben ist, sei auch Fakt: "Ob es Wolfsburg oder eine andere Station wird - er ist ein sehr intelligenter Mensch, er wird für sich die richtige Entscheidung treffen."

Pavao Pervan: Auch Thomas Goiginger kann den Sprung schaffen

Die Zeichen deuten dennoch alle auf den deutschen Meister von 2009. Auch Joao Victor soll die TGW Arena mit der Volkswagen Arena tauschen. Der 24-jährige Ex-Kapfenberger würde auch in Wolfsburg eine gute Figur machen, davon ist Pervan überzeugt: "Er ist unglaublich schnell. Diese Schnelligkeit kannst du nicht trainieren. Nicht nur er sticht beim LASK heraus. Ich freue mich für alle, wenn sie den Sprung in die deutsche Bundesliga wie ich schaffen sollten. Das traue ich einigen zu. Ich weiß ja, wie schön es hier sein kann." Auch Goiginger traut Pervan den Schritt zu: "Er und Dovedan (von Heidenheim, auch Ex-LASKler, Anm.) haben unglaubliche Qualität und sind charakterlich stark. Das ist eine Auszeichnung für den LASK. Goiginger war schließlich noch nicht so stark, als er geholt wurde."