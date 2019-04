ÖFB-U17-Team zieht Hammergruppe für EM-Endrunde

Die Auslosung für die EM-Endrunde hat Österreichs U17-Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstagabend in Dublin eine wahre "Hammergruppe" beschert. Das Team von Manfred Zska trifft bei der Endrunde in Gruppe D auf Spanien, Italien und Deutschland. Die UEFA-U17-EURO 2019 findet vom 3. bis 19. Mai in Irland statt.

"Bei einer Europameisterschaft ist jedes Spiel ein Topspiel, unabhängig vom Gegner. Hätte ich mir allerdings vor der Auslosung drei Gegner wünschen können, Spanien, Italien und Deutschland wären sicher nicht dabei gewesen - das sind absolute Topteams mit enormer Qualität", betonte ÖFB-Teamchef Zsak.

Man freue sich natürlich dennoch auf die Endrunde. "Wir werden uns etwas überlegen, um vielleicht die ein oder andere Überraschung liefern zu können." Für den Einzug ins Viertelfinale (12./13. Mai) ist ein Platz unter den ersten zwei in der Gruppe vonnöten.