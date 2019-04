LASK vs. SK Rapid Wien: ÖFB-Cup-Halbfinale gratis im TV, Livestream und Liveticker

Am Mittwoch (20:30 Uhr - im LIVETICKER auf SPOX) kommt es zum Schlager im Halbfinale des ÖFB-Cups zwischen dem LASK und Rapid. Den Aufstieg im Cup-Viertelfinale schafften beide Mannschaften locker, der LASK fertigte den SKN St. Pölten 6:0 ab, Rapid warf Hartberg mit 5:2 Mitte Februar aus dem Bewerb. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Die Linzer starteten mit einem souveränen 3:0-Sieg beim Wolfsberger AC am vergangenen Wochenende in die Meistergruppe und auch Rapid gewann zum Auftakt in der Qualifikationsgruppe klar mit 3:0 gegen die Admira. In den beiden Bundesliga-Duellen in dieser Saison setzten sich die Oberösterreicher zweimal durch (2:1, 1:0), der letzte Rapid-Sieg beim LASK datiert vom 5. Mai 2018.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

LASK - SK Rapid Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Match LASK - SK Rapid Wien Datum Mittwoch, 03.04.2019 Uhrzeit 20.30 Uhr Spielort TGW-Arena, Pasching

LASK - SK Rapid Wien: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

© getty

Das ÖFB-Halbfinale zwischen dem LASK und Rapid ist am Mittwoch im Free TV zu sehen. Der ORF überträgt die Partie auf ORF 1, ab 20:15 Uhr beginnt der Countdown mit der Vorberichterstattung, Ankick ist um 20:30 Uhr.

Zudem hat der ORF auch das Halbfinale zwischen dem GAK und Red Bull Salzburg im Programm, die Vorberichterstattung beginnt ebenfalls auf ORF 1 um 17:40 Uhr, Ankick ist um 18:00 Uhr. Beide Partien sind auch in der ORF TV Thek im Livestream zu sehen.

Liveticker: LASK - SK Rapid Wien zum Mitlesen

Für alle, die keinen Zugang zum Livestream haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen LASK und Rapid an.

LASK vs. SK Rapid Wien: Mögliche Aufstellungen

LASK: A. Schlager - Ramsebner, Trauner, Wiesinger - Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann - Goiginger, Klauss, Joao Victor

Ersatz: Gebauer - Pogatetz, Haudum, Jamnig, Otubanjo, Frieser, Tetteh

Es fehlt: Oh (Sprunggelenk)

Rapid: Strebinger - Auer, Sonnleitner, Müldür/Hofmann, Bolingoli - D. Ljubicic, Schwab - Murg, Knasmüllner, Schobesberger - Badji

Ersatz: Knoflach - Martic, Potzmann, Grahovac, Ivan, Pavlovic

Es fehlen: Dibon (krank), Szanto (im Aufbautraining), Mocinic (bei den Amateuren)