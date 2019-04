LASK-Fans bedanken sich bei Oliver Glasner

Die LASK-Fans sind ihrem Trainer Oliver Glasner nicht böse, dass er die Linzer mit Saisonende Richtung Wolfsburg verlassen wird. Auf der Fan-Plattform seit1908.at sprachen sie Glasner ihren Dank aus.

Seit heute Mittag ist es offiziell und Oliver Glasner wird Bruno Labbadia im Sommer beim VfL Wolfsburg ablösen. Dem LASK kommt der Erfolgstrainer abhanden und die Fans sagen "Danke".

Das Statement der Fan-Plattform seit1908.at im Wortlaut:

Oliver, wir verneigen uns vor deiner Arbeit, die du in den vergangenen Jahren im Dienste der Schwarz-Weißen geleistet hast - von der grauen Erstliga-Maus hast du den LASK in den Europacup geführt. Und seit diesem Wochenende bist du mit 155 Spielen ganz offiziell der längstdienendste LASK-Trainer seit Gründung der Bundesliga. DANKE für 155 Matches voller Spielfreude und viel Erfolg in der deutschen Bundesliga!