GAK vs. Red Bull Salzburg im Free-TV: ÖFB-Cup im Livestream und Liveticker

Gegen die Wiener Austria feierte der GAK im Viertelfinale des ÖFB-Cups ein Fußball-Fest vor 12.295 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena. Im Halbfinale wartet nun am Mittwoch (18:00 Uhr - im LIVETICKER auf SPOX) der nächste Schlager auf die Rotjacken. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Am Montag waren bereits 12.000 Karten verkauft, dem GAK winkt damit sogar ein ausverkauftes Haus. In der Regionalliga Mitte thront der GAK an der Tabellenspitze, in der Favoritenrolle ist freilich dennoch der Bundesliga-Serienmeister Red Bull Salzburg. Sollte der GAK den Finaleinzug schaffen, wäre es eine der größten Sensationen der jüngeren heimischen Fußball-Geschichte.

GAK - Red Bull Salzburg: Termin, Anstoß, Spielort

Match GAK - Red Bull Salzburg Datum Mittwoch, 03.04.2019 Uhrzeit 18.00 Uhr Spielort Merkur Arena, Graz

GAK - Red Bull Salzburg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Das ÖFB-Halbfinale zwischen dem Grazer AK und Red Bull Salzburg ist am Mittwoch im Free TV zu sehen. Der ORF überträgt die Partie auf ORF 1, ab 17:40 Uhr beginnt der Countdown mit der Vorberichterstattung, Ankick ist 20 Minuten später.

Zudem hat der ORF auch das Halbfinale zwischen dem LASK und Rapid Wien im Programm, die Vorberichterstattung beginnt ebenfalls auf ORF 1 um 20:15 Uhr, Ankick ist um 20:30 Uhr. Beide Partien sind auch in der ORF TV Thek im Livestream zu sehen.

Liveticker: GAK - Red Bull Salzburg zum Mitlesen

Für alle, die keinen Zugang zum Livestream haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen GAK und RB Salzburg an.

GAK vs. Salzburg: Mögliche Aufstellungen

GAK : Haider - Kozissnik, Graf, Pfeifer, Zündel - Hackinger, Prattes, Perchtold, Kiric - Rother, Wendler

: Haider - Kozissnik, Graf, Pfeifer, Zündel - Hackinger, Prattes, Perchtold, Kiric - Rother, Wendler Ersatz : Hösele - Pichorner, Derrant, Schellnegger, Geissler, Bauer, Säumel

: Hösele - Pichorner, Derrant, Schellnegger, Geissler, Bauer, Säumel Es fehlt: Elsneg (rekonvaleszent nach Kreuzband- und Meniskus-Verletzung)