Österreichs Teamchef Franco Foda: "Ich ziehe meine Arbeit durch"

Österreichs Fußball-Nationalteam steht in der öffentlichen Wahrnehmung ein bisschen am Scheideweg. Der Hype der Koller-Ära ist definitiv abgeebbt, gegen Polen und Israel setzte es zum Start in die EM-Qualifikation zwei Niederlagen, vor allem die heftige 2:4-Schlappe gegen Israel sorgt auch einen Monat danach noch für Gesprächsstoff bei Trainer Franco Foda.

Der Teamchef berichtet von der Aufarbeitung des Israel-Spiels in der Krone: "Wir haben uns mit Spielern getroffen, Gespräche geführt." Man hätte die richtigen Schlüsse daraus gezogen: "Jeder muss bereit sein, alles für das Team zu geben. Das hatte bis zum Israel-Spiel immer geklappt, in Haifa dann nicht..."

Franco Foda: "Schmaler Grat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit"

Dass das vielbemühte Mentalitätsproblem vielleicht nicht die einzige Baustelle des ÖFB-Teams ist, sondern dass auch das Spielsystem und der Matchplan nicht überzeugend vorbereitet waren, will Foda aber nicht bestätigen: "Damit meinte ich nicht die Einstellung. Es ist immer ein schmaler Grat zwischen Selbstvertrauen und Überheblichkeit, in Israel haben wir nach unserem 1:0 durch unseren Leichtsinn die Grenze überschritten."

Foda lässt sich aber nicht beirren, hält weiter an seinem Plan fest: "Ich ziehe meine Arbeit durch, gehe weiter meinen Weg. Der war zu Beginn meiner Ära sehr erfolgreich, wird es wieder sein."

FIFA-Weltrangliste vom 4. April 2019