FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz: Das Spiel im Livestream und im Liveticker

Die Wiener Austria und Sturm stehen am Sonntag (HIER geht's zum LIVETICKER) nach Auftaktniederlagen in der Meistergruppe bereits unter Zugzwang, neun Runden verbleiben im Kampf um die Europacup-Plätze. Die bisherigen Saisonduelle endeten mit einem Sturm-Heimsieg und einem 1:1 in der Generali-Arena. Beide Teams halten gemeinsam mit dem WAC bei 15 Punkten, die Grazer sind Vierter, die Wiener liegen auf Platz sechs. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Austria vs. Sturm: Voraussichtliche Aufstellungen

FK Austria Wien: Pentz - Schoissengeyr, Igor, Madl - Klein, Matic, Jeggo, Martschinko - Sax, Edomwonyi, Prokop.

SK Sturm Graz: Siebenhandl - Hierländer, Spendlhofer, Koch, Maresic, Mensah - Lema, Lovric, Ljubic, Kiteishvili - Grozurek.

FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz: Termin, Anstoß, Spielort

Match Austria Wien vs. Sturm Graz Datum Sonntag, 07. April 2019 Uhrzeit 14.30 Uhr Spielort Generali-Arena, Wien

FK Austria Wien vs. SK Sturm Graz: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 7.4. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Meistergruppe, zwei Spiele beginnen um 14:30 Uhr (SKN St. Pölten vs. WAC und Austria vs. Sturm). Um 17 Uhr beginnt das Schlagerspiel der Runde, wenn der Tabellenführer Red Bull Salzburg zu Gast beim Verfolger LASK ist, nur vier Punkte trennen beide Teams. Der Bezahlsender startet am Sonntag um 13:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Austria - Sturm zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Austria und Sturm an.

© GEPA

Gelingt im dritten Spiel unter Trainer Robert Ibertsberger der erste Punktegewinn für die Violetten?

Meistergruppe