12.000 Karten weg! GAK gegen Red Bull Salzburg wieder mit starker Cup-Kulisse

Gegen die Wiener Austria feierte der GAK im Viertelfinale des ÖFB-Cups ein Fußball-Fest vor 12.295 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena. Im Halbfinale gegen Red Bull Salzburg am Mittwoch (18:00 Uhr) könnte diese Kulisse nun getopt werden.

Aktuell sind laut Kleine Zeitung bereits 12.000 Karten verkauft, dem Tabellenführer der Regionalliga Mitte winkt damit sogar ein ausverkauftes Haus.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

In der laufenden Saison war die Merkur Arena dreimal voll: Bei Sturms Duellen mit Ajax, Rapid und der Wiener Austria. Jetzt könnte auch der GAK anschreiben.

Vorverkaufskarten gibt es am Montag (1.4.) und am Dienstag (2.4.) jeweils zwischen 16 und 18 Uhr an der Stadionkasse, die auch am Matchtag (ab 13 Uhr) geöffnet sein wird.