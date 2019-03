Was Red Bull Salzburgs Sieg gegen Napoli für die Fünfjahreswertung bedeutet

Red Bull Salzburg hat mit dem 3:1-Heimsieg am Donnerstag im Achtelfinal-Rückspiel der Europa League gegen SSC Napoli die Chance am Leben erhalten, dass auch Österreichs Fußball-Meister des Jahres 2020 einen Fixplatz in der Champions League erhält. In der maßgeblichen UEFA-Fünfjahreswertung schob sich die heimische Bundesliga im Fernduell mit den Niederlanden vorübergehend auf Rang elf.

Während sich mit Salzburg gegen Napoli auch die letzte österreichische Mannschaft aus dem Europacup verabschiedet hat, haben die Niederländer mit Ajax Amsterdam im Champions-League-Viertelfinale noch ein Team im Rennen. Sollte Ajax in einem seiner beiden Viertelfinal-Duelle der Königsklasse zumindest ein Remis gelingen, würden die Niederlande wieder an Österreich vorbeiziehen. Die CL-Auslosung erfolgt am Freitag (12.00 Uhr) in Nyon.

Österreichs Meister der laufenden Saison 2018/19 erhält im Sommer bereits einen Fixplatz für die nächste Gruppenphase der Champions League, sofern sich der Titelgewinner in der laufenden Königsklasse auch über seine nationale Meisterschaft für die nächste Saison qualifiziert. Österreich lag im Vorsommer auf dem dafür notwendigen elften Platz im Länderranking. Salzburg hatte dazu 2018 mit dem Erfolgslauf bis ins Europa-League-Halbfinale maßgeblich beigetragen.