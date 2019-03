Stimmen zu Österreich-Israel: "Wir müssen uns an der eigenen Nase packen"

Auch im zweiten Gruppenspiel der Gruppe G in der EM-Qualifikation setzte es für die österreichische Nationalmannschaft eine Niederlage. In Haifa unterlag man Israel klar mit 2:4 (1:2). Die Enttäuschung im Lager des ÖFB-Teams ist groß. Die Stimmen zum Spiel.

Max Wöber (ÖFB-Verteidiger): "Sehr bitter. Wir haben keine Erklärung. Nach dem 1:0 hatten wir die Partie unter Kontrolle. Dann haben wir aber unter anderem versucht, mit dem Ferserl zu spielen. Jetzt stehen wir da wie die Beschissenen."

Österreich blamiert sich gegen Israel: Die Noten für die ÖFB-Kicker

Das ÖFB-Team muss auch im zweiten EM-Quali-Spiel eine Niederlage einstecken. Gegen Israel verlieren Fodas Mannen 2:4 (1:2), ohne erkennbaren Konzept, mit vielen defensiven Unsicherheiten. SPOX benotet die Leistung unserer Kicker.

Heinz Lindner (Note= 3): Paradoxerweise trotz der erschreckend hohen Anzahl an Gegentoren bei keinem wirklich voll verantwortlich. An seiner Spieleröffnung gilt es nach wie vor zu feilen, bei vielen Abstößen wählte er die kurze Sicherheitsvariante.

Andreas Ulmer (Note= 3-): Der 33-Jährige konnte seinen unwiderstehlichen Antritt aus Salzburg im ÖFB-Team nicht wirklich ausspielen. Es fehlte die Präzision, der Drang nach Vorne und das blinde Verständnis mit den Vorderleuten.

Maximilian Wöber (Note= 4): Wie gegen Polen wieder Bestandteil der Dreier-Kette, wie gegen Polen aber manchmal fremd im Defensiv-Verbund. Die hohen Flanken in die Spitze sind auch kein wirklich probates Mittel zum geregelten Spielaufbau.

Martin Hinteregger (Note= 4): In Hälfte Eins gutes Antizipationsspiel und wichtige Tackles. Beim ersten Gegentreffer aber leider nicht ganz von Schuld freizusprechen, danach ging's mit der Konzentration bergab. Viele Missverständnisse mit den Kollegen.

Aleksandar Dragovic (Note= 4): Das zweite Gegentor geht auf seine Kappe, ließ Zahavi völlig aus den Augen. Bei durchaus starken offensiven Kopfbällen hätte ihm aber schon auch ein Tor gelingen können.

Valentino Lazaro (Note= 3): Mimte den rechten Wing-Back und hatte den Mut auch mal ins Eins gegen Eins zu gehen. Trotz allem starke Leistung, auch wurden offensichtlich Standards im Training des Öfteren eingeübt.

Julian Baumgartlinger (Note= 4): Körperlich präsent in der Mittelfeld-Zentrale, allerdings in Hälfte Zwei oft schläfrig und unentschlossen. Beim dritten Gegentor viel zu weit vom Gegenspieler weg.

Xaver Schlager (Note= 4-): Stand in seinem Aktionsradius Lazaro des Öfteren im Weg, seine Position dürfte nicht wirklich klar ausformuliert gewesen sein. Das erklärt auch die schlechten Statistiken (wenigste Ballkontakte, wenigste gespielte Pässe).

Peter Zulj (Note= 4): Zwar bemüht, aber äußerst ineffektiv. 12% gewonnene Zweikämpfe sollten in der Mittelfeld-Zentrale auch nicht passieren.

Marcel Sabitzer (Note= 4): Wollte im Verbund mit Ulmer die linke Seite beleben, das klappte nicht wirklich. Sah defensiv bei den Gegentreffern unglücklich aus, offensiv bis auf die Torvorlage zum 2:4 nichts Zählbares.

Marko Arnautovic (Note= 3): Wie immer äußerst bemüht, mit zwei sehenswerten Treffern auch nicht unerfolgreich. Dennoch hätte da noch mehr auf der Habenseite stehen können.

Wechselspieler: Janko für Wöber (60.), Onisiwo für Schlager (60.), Kainz für Zulj (85.).

Julian Baumgartlinger (ÖFB-Kapitän): "Wir waren nachlässig. Es war ein ordentliches Spiel, trotzdem hatten wir das Spiel im Griff. Dann reicht eine Flanke für den Ausgleich. Das ist nicht zu entschuldigen. Wir müssen uns an der eigenen Nase packen. Es kann nicht sein, dass wir solch einfache Dinge herschenken. In der zweiten Halbzeit dürfen wir ihnen nicht so viel Zeit und Platz lassen. Das alles ist sehr bitter."

Franco Foda (ÖFB-Teamchef): "Da geht es um Mentalität. Wenn du solche Chancen vorfindest, musst du in der ersten Halbzeit den Sack zumachen, oder zumindest mit einem 1:1 in die Pause gehen. Wir waren überlegen, aber auf einmal nicht mehr fokussiert im Zweikampfverhalten. Das ist ärgerlich. Ich bin verantwortlich für die Mannschaft. Wir werden einige Veränderungen vornehmen müssen. Es geht um sehr viel für uns alle im ÖFB. Wir müssen schleunigst etwas an der Mentalität ändern. Wir werden das in Ruhe analysieren und die richtigen Maßnahmen treffen."

Andreas Herzog (Israel-Teamchef): "Wir hatten Glück, gingen mit 2:1 in die Pause und wussten nicht warum. Meine Mannschaft ist erneut von einem Rückstand zurückgekommen, diese Mentalität macht mich stolz. Du brauchst extra Spieler mit einer Wahnsinns-Performance, um Teams wie Österreich zu schlagen.

Herbert Prohaska (ORF-Experte): "Sie wollten nach dem 1:0 zeigen, dass sie spielerisch die bessere Mannschaft sind. Sie haben aber aufs Tempo vergessen, und dadurch sind die Israelis zum Ausgleich gekommen. Danach gab es zwei, drei sehr gute Chancen. Das 1:2 kurz vor der Pause war ein kleiner Schock. Dann konnte Israel schön kompakt spielen, und sie hatten heute zwei Stürmer, die vorne exzellent spielten. Wir hätten noch vor der Pause locker nachlegen können. Von niemandem ist ein Kommando gekommen, wieder schneller zu spielen. Das ist überheblich und dafür sind wir heute bestraft worden."

