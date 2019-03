Stadioneffekt: Wiener Austria mit Plus von 50 Prozent in Zuschauerstatistik

Etwas mehr als 850.000 Besucher sind im Grunddurchgang der Fußball-Bundesliga in die Stadien geströmt. Mit durchschnittlich 17.547 Zuschauern steht der SK Rapid an der Spitze der Zuschauertabelle, gefolgt von Sturm Graz (11.255) und Austria Wien (10.149). Diese Zahlen nannte die Liga am Donnerstag in einer Aussendung.

Neun der zwölf Erstligisten verzeichneten demnach ein Zuschauerplus im Vergleich zum Vorjahr. Die Austria hatte nach ihrer Rückkehr in die ausgebaute Generali Arena fast 50 Prozent (49,18) mehr Besucher. Auch die Aufsteiger Hartberg (+200,45 Prozent) und Wacker Innsbruck, St. Pölten, der WAC, Red Bull Salzburg und die Admira konnten Zuwächse im zweistelligen Prozentbereich verbuchen.

Der sportlich enttäuschende SK Rapid verzeichnete ein leichtes Minus (-6,62 Prozent), auch bei Mattersburg (-10,08) und Altach (-7,00) war der Besuch rückläufig. Bei der Anzahl der eingesetzten österreichischen Spieler (Österreicher-Topf) liegt Altach mit 86,0 Prozent voran, gefolgt von Mattersburg (82,9) und Hartberg (79,4).