SK Sturm Graz: Freibier für Bundesliga-Partie gegen SKN St. Pölten

Der SK Sturm Graz hat sich für das kommende Match in der österreichischen Bundesliga ein besonderes Goodie für seine Fans überlegt. Im Spiel gegen den SKN St. Pölten zum Auftakt der Meistergruppe bekommen die Anhänger der Blackies vom Hauptsponsor gratis Bier ausgeschenkt.

Dabei sollen die ersten 1.909 Bier auf Kosten des Vereins gehen - in Anlehnung an das Gründungsjahr des Vereins, 1909. Am 1. Mai feiert der Grazer Kult-Verein sein 110-jähriges Bestehen.

Bereits vor Anpfiff wird ÖSV-Speed-Ass Nicole Schmidhofer am Stadionvorplatz für einen Autogrammstunde zur Verfügung stehen. Die Grazer kämpfen gegen St. Pölten um einen guten Start in die Meistergruppe.

Aktuell liegt die Mannschaft von Trainer Roman Mählich auf dem dritten Tabellenrang, punktegleich mit WAC, Austria und dem SKN. Auf den Zweiten LASK fehlen acht Punkte, auf Salzburg zwölf.