SK Sturm Graz vs. FK Austria Wien: Das Spiel im LIVESTREAM und im LIVETICKER

Das letzte Duell vor der Punkteteilung ist ein überaus brisantes. Der FK Austria Wien ist zwar schon fix in der Meisterrunde, die Veilchen haben aber ihren Trainer Thomas Letsch gefeuert, Robert Ibertsberger übernimmt im Spiel gegen Sturm vorerst interimistisch. Der SK Sturm Graz steht aber noch an der Kippe. Am Sonntag um 17:00 geht's um alles (HIER geht's zum LIVEICKER). SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Mit dem letztwöchigen 0:0 gegen FC Salzburg schöpft Sturm wenigstens wieder ein Fünkchen Hoffnung, die Blackies befinden sich ein Spiel vor der Punkteteilung zwei Punkte vor Rapid Wien, die gegen den TSV Hartberg gewinnen müssen, um eine Chance zu haben. Auch die Austria steht mit dem Rücken zur Wand: "Die Leistungen der Mannschaft entsprachen nicht den Vorstellungen, die wir an uns selber haben. Insofern war es wichtig, im Sinne des Klubs eine Entscheidung zu treffen. Wir erwarten jetzt auch von der Mannschaft ein Zeichen, eine professionelle Herangehensweise und eine Entwicklung in eine positive Richtung", sagte FAK-Sportchef Ralf Muhr nachdem er Thomas Letsch vor die Tür setzte. Das blamable 1:3 gegen den SCR Altach wurde schließlich zu seiner Abschieds-Vorstellung.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Sturm gegen die Austria: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Sturm: Siebenhandl - Mensah, Maresic, Koch, Spendlhofer, Hierländer - Kiteishvili, Ljubic, Lovric, Jantscher - Eze.

Austria: Pentz - Martschinko, Igor, Madl, Klein - Prokop, Grünwald, Matic, Sax - Monschein, Edomwonyi.

SK Sturm Graz - FK Austria Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Sturm Graz - FK Austria Wien Datum Sonntag, 17. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Merkur Arena, Graz

SK Sturm Graz - FK Austria Wien: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 17.3. steigen alle Bundesliga-Duelle gleichzeitig. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Sturm - Austria zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und der Austria an.