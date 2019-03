SK Sturm - Austria Wien 1:0 - Grazer fixieren Meistergruppe und klettern auf Platz drei

Der SK Sturm hat am Sonntagabend einen 1:0-Heimsieg gegen die Wiener Austria gefeiert. Damit fixierten die Grazer den Aufstieg in die Meistergruppe und kletterten in der Tabelle gar auf Rang drei.

"Die Erleichterung ist riesengroß. Das war eine starke Leistung heute. Laut Max Sax haben wir es nicht verdient, aber wir sind oben, mehr zählt nicht", sagte Lukas Spendlhofer nach der Partie bei Sky. "Die Europa League hat uns ein bisschen auf den Boden gehaut, dann haben wir richtig scheiße gespielt. Aber die Mannschaft hat verstanden, worum es geht. Wir haben gefightet wie die Löwen, und das finde ich geil."

SK Sturm Graz - FK Austria Wien 1:0

Tor: 1:0 Grozurek (55.)

Rot: Cuevas (31./Tätlichkeit)

Bundesliga-Tabelle nach dem 22. Spieltag

Salzburg, LASK, Austria und St. Pölten hatten ihren Platz in der Meistergruppe bereits fix. Der WAC sowie der SK Sturm schafften ebenfalls den Sprung in die Top-6, Rapid muss wie die fünf restlichen Teams in der Qualifikationsrunde antreten. So sieht die Tabelle nach der Punkteteilung am 22. Spieltag aus:

Platz Team Sp Diff P 1 FC Salzburg 22 +33 27 2 LASK 22 +21 23 3 SK Sturm Graz 22 +3 15 4 Wolfsberger AC 22 +1 15 5 FK Austria Wien 22 +1 15 6 SKN Sankt Pölten 22 -3 15 7 SV Mattersburg 22 -8 14 8 SK Rapid Wien 22 -3 13 9 Hartberg 22 -10 13 10 Admira 22 -16 10 11 Altach 22 -2 9 12 FC Wacker Innsbruck 22 -17 8

Bundesliga: 22. Spieltag im Überblick

Rapid hätte gegen Hartberg einen Sieg benötigt und Schützenhilfe von den anderen Partien benötigt. Beides ist nicht eingetreten: Während die Hütteldorfer daheim gegen Hartberg nicht über ein 2:2 hinauskamen, gewannen die direkten Konkurrenten ihre Matches.