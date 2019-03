SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg: Das Spiel im Liveticker und im Livestream

Die erste Niederlage im Pappelstadion seit fast sechs Jahren dürfte für Rapid gravierende Folgen haben. Durch das 1:2 am vergangenen Sonntag gegen den SV Mattersburg haben die Hütteldorfer nur noch eine sehr geringe Chance auf die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga, wie auch Trainer Dietmar Kühbauer zugab. "Uns helfen nur noch Tore und die Hilfe von anderen." Die Tore müssen die Hütteldorfer gegen Hartberg erzielen (Sonntag, 17:00, HIER im LIVETICKER). SPOX erklärt, wo die allerletzte Chance von Rapid auf den Einzug in die Meistergruppe im Livestream zu sehen ist.

Gegen Hartberg haben die Rapidler sowohl negative als auch positive Erinnerungen: während man in der Liga eine herbe 0:3-Schlappe kassierte, rächten sich die Grün-Weißen im Viertelfinale des ÖFB-Cups, als zuhause ein 5:2 errungen wurde. Prognosen für das Spiel sind demnach schwer zu machen, wobei es für Hartberg nicht mehr um den Einzug ins Meister-Playoff geht. Die Oststeirer liegen mit 25 Punkten gesichert auf Rang Neun.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rapid gegen Hartberg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Rapid: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Hofmann, Potzmann - Grahovac, Schwab - Schobesberger, Knasmüllner, Murg - Pavlovic.

Hartberg: Swete - Huber, Rasswalder, Siegl, Kainz, Blauensteiner - Tschernegg - Rep, Flecker, Cancola - Schubert.

SK Rapid Wien vs. TSV Hartberg: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Rapid Wien - TSV Hartberg Datum Sonntag, 17. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Allianz Stadion, Wien

SK Rapid Wien - TSV Hartberg: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 17.3. steigen alle Bundesliga-Duelle gleichzeitig. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Rapid - Hartberg zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Rapid und Hartberg an.