SK Rapid Wien vs. FC Admira: Das Spiel im TV, Livestream und im Liveticker

Die Punkteteilung in der österreichischen Bundesliga ist vollzogen, die bittere Realität holt den Rekordmeister SK Rapid Wien ein, die Hütteldorfer befinden sich in der Abstiegsgruppe. Im ersten Duell des Play-Offs treffen die Grün-Weißen am Samstag um 17:00 zuhause auf die Admira (HIER GEHT'S ZUM LIVETICKER). Die Südstädter haben drei Punkte weniger als Rapid. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und im TV gezeigt wird.

Gegen die Admira konnten die Rapidler in dieser Spielzeit aber zwei Mal jubeln. Am ersten Spieltag in der Südstadt sorgten Thomas Murg, Andrei Ivan und Boli Bolingoli für einen ungefährdeten 3:0-Sieg, Spieltag 12 im Allianz Stadion brachte einen 2:0-Sieg. Damals glänzte Innenverteidiger Mario Sonnleitner als Doppel-Torschütze. Die Admira befand sich in den letzten Wochen vor der Punkteteilung allerdings in richtig guter Form. Von vier Spielen wurden drei gewonnen, gegen den WAC holte man in Unterzahl ein 2:2. Für die Rapidler bringt der erste Spieltag der Qualifikationsgruppe also einen richtig harten Brocken.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Rapid vs. Admira: Die möglichen Aufstellungen

SK Rapid Wien: Strebinger - Bolingoli, Sonnleitner, Hofmann, Müldür - Grahovac, Schwab - Schobesberger, Knasmüllner, Murg - Badji.

FC Admira: Leitner - Spasic, Bauer, Schösswendter, Zwierschitz, Malicsek - Toth, Hjulmand, Vorsager - Schmidt, Starkl.

SK Rapid Wien vs. FC Admira: Termin, Anstoß, Spielort

Match SK Rapid Wien - FC Admira Datum Samstag, 30. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Allianz Arena, Wien

SK Rapid Wien - FC Admira: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 30.3. steigen die drei Bundesliga-Duelle der Qualifikationsgruppe gleichzeitig (SCR Altach vs. SV Mattersburg; TSV Hartberg vs. SV Mattersburg). Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender.

Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Rapid - Admira zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Rapid und der Admira an.

© GEPA

Deni Alar bekommt bei Rapid aktuell keinen Fuß auf den Boden