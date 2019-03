SK-Rapid-Wien-Fans nützen Doping-Skandal für Spruchband

Der Doping-Skandal bei der nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Seefeld macht auch vorm österreichischen Fußball - genauer gesagt vor den Rapid-Fans - nicht Halt. Der Anhang der Hütteldorfer entrollt in der St. Pöltener NV-Arena ein Spruchband und nutzt die Doping-Geschichte, um Kritik an der Polizei zu üben.

"EPO - Das P steht für Polizei. Wer macht den Sport kaputt?", fragen die Supporter der Hütteldorfer und kritisieren dabei die Vorgehensweise in der Doping-Causa um die beiden österreichischen Langläufer Max Hauke und Dominik Baldauf. Sportlich sieht's für die Rapidler allerdings absolut rosig aus, vermutlich auch ohne Doping. Die Grün-Weißen führen aktuell 3:0 und sind ihrem Vorhaben, doch noch irgendwie in die Meister-Gruppe zu kommen, schon recht nahe.

Das Spiel im LIVETICKER verfolgen.

Bundesliga Österreich, Runde 20: