SK Rapid beim SV Mattersburg: Das Spiel im Livestream und Liveticker

Geht der Aufwärtstrend beim SK Rapid Wien weiter? Am Sonntag um 17:00 Uhr trifft der SK Rapid auswärts in der Bundesliga auf den SV Mattersburg. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.

Nach einer üblen 0:4-Niederlage gegen Inter Mailand zeigte der SK Rapid, dass Resignation bezüglich einer Qualifikation für die Meistergruppe zu früh ist: Erst besiegte der SK Rapid Serienmeister Red Bull Salzburg mit 2:0, dann siegten die Hütteldorfer auswärts gegen den SKN St. Pölten mit 4:0. Vor dem Duell mit dem SV Mattersburg am Sonntag fehlt lediglich ein Punkt auf den Sechstplatzierten Sturm Graz und der möglichen Qualifikation für die Meistergruppe.

SV Mattersburg - SK Rapid Wien: Termin, Anstoß, Spielort

In den letzten zehn Aufeinandertreffen in Bundesliga und ÖFB-Cup musste sich der SK Rapid gegen den SV Mattersburg kein einziges Mal geschlagen geben. Die Bilanz für den SK Rapid: Sechs Siege und vier Unentschieden.

Match SV Mattersburg - SK Rapid Wien Datum Sonntag, 10. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Pappelstadion

SKN vs. Rapid: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 10.3 steigen alle Bundesliga-Duelle gleichzeitig. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: SV Mattersburg vs. Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Mattersburg und Rapid an.