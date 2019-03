Red Bull Salzburg – SK Sturm Graz: Das Spiel im Livestream und Liveticker

Der SK Sturm Graz gerät vor dem Bundesliga-Duell mit Red Bull Salzburg am Sonntag um 17:00 Uhr gehörig in die Bredouille: Für den SK Sturm geht es gegen Serienmeister Red Bull Salzburg um den Einzug in die Meistergruppe. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.

Nur 1:1 gegen den SV Mattersburg, anschließend ein 0:3 gegen den LASK: Der SK Sturm schlitterte im Frühjahr wieder unmittelbar ins Rennen um die Meistergruppe.

Nur einen Punkt liegt der SK Sturm vor dem SK Rapid - und muss in den letzten beiden Partien vor der Punkteteilung gegen Red Bull Salzburg (Sonntag, 10. März - 17:00 Uhr) und die Wiener Austria ran. Red Bull Salzburg rehabilitierte sich mit einem 3:0-Sieg gegen den WAC hingegen für eine empfindliche 0:2-Niederlage gegen den SK Rapid.

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz: Termin, Anstoß, Spielort

Das letzte Duell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz endete mit 2:1 für die Mozartstädter. Im vorigen Aufeinandertreffen hatten hingegen die Grazer Grund zu jubeln: Sturm Graz besiegte RB Salzburg im Cup-Finale nach Verlängerung mit 1:0.

Match Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz Datum Sonntag, 10. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort Red Bull Arena Salzburg

Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Am 10.3 steigen alle Bundesliga-Duelle gleichzeitig. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Sky zeigt die Partie in der Konferenz und im Einzelspiel. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: Red Bull Salzburg - SK Sturm Graz zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Red Bull Salzburg und Sturm Graz an.