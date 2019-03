Jürgen Klopp: "Marco Rose der Gehypteste von allen"

Marco Rose ist aktuell in aller Munde. Egal wo in der deutschen Bundesliga ein Trainerposten vakant ist, wird der Erfolgscoach von Red Bull Salzburg genannt. Auch seinem früheren Wegbegleiter Jürgen Klopp ist das nicht verborgen geblieben.

"Ich traue Marco alles zu", meint Klopp, der einst in Mainz Trainer von Verteidiger Rose war, in einer Videobotschaft in der Sky-Sendung Talk und Tore. "Marco kann jeden Job haben und könnte auch jeden Job machen. Er ist im Moment wirklich der Gehypteste von allen. Alle fragen mich nach dir", richtet sich der Livepool-Coach an Studiogast Rose.

Rose und Schwarz: Prophet Klopp wusste es schon 2004

Dabei offenbart Klopp auch, dass er schon früh wusste, dass sowohl Rose als auch der aktuelle Mainz-Coach Sandro Schwarz die Trainerlaufbahn einschlagen würden. "Du kannst die Geschichte gern erzählen: 2004, Mainz 05 steigt auf, wir feiern im Favorite Park Hotel in Mainz den Aufstieg, sind rabenschwarz, betrunken, und ich sage zu Schwarz und Rose: 'Ihr beide werdet später Trainer'", erzählt Klopp mit breitem Grinsen.

Nachsatz: "Ich habe nicht gesagt, sie werden gute Trainer, aber sie werden Trainer. Und jetzt sind sie richtig gute geworden. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr es mich freut, was die beiden für eine Karriere machen."