EM-Quali: Polens Kader für das Spiel in Wien gegen das ÖFB-Team

Der polnische Teamchef Jerzy Brzeczek hat am Montag den Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich am 21. März in Wien und Lettland am 24. März in Warschau bekanntgegeben.

Das Aufgebot umfasst derzeit 28 Spieler. Angeführt wird das Team von Bayern-Stürmer Robert Lewandowski, der am Wochenende zum erfolgreichsten ausländischen Torschützen in der deutschen Bundesliga aufstieg. ÖFB-Teamchef Franco Foda wird seinen Kader am Dienstag, dem 12.3., um 12:30 Uhr bekanntgeben.

Polens Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Österreich (21.3.) und Lettland (24.3.):