HIGHLIGHTS: Österreich gegen Israel - Tore im Video

Die österreichische Nationalmannschaft kämpfte am Sonntagabend in Haifa gegen Israel um eine bessere Ausgangsposition in der EM-Qualifikation. In diesem Artikel könnt ihre die Tore und Highlights im Video sehen.

Nach dem unglücklichen 0:1 gegen Polen zum Auftakt der EM-Quali war das Team von Trainer Franco Foda bei Israel zu Gast.

EM-Qualifikation: Highlights auf DAZN

Alle Spiele der EM-Qualfikation werden in Deutschland und Österreich auf DAZN gezeigt. DAZN, das neben der EM-Quali auch Spiele der Champions League und Europa League live zeigt, kostet monatlich nur 9,99 Euro und ist jederzeit monatlich kündbar. Hier kannst du dich 30 Tage lang vom DAZN-Angebot kostenlos überzeugen.

© GEPA

EM-Quali, Tabelle in ÖFB-Gruppe G

Platz Team Sp S U N Diff Pkte 1 Polen 2 2 0 0 +3 4 2 Israel 2 1 1 0 +2 4 3 Nordmazedonien 2 1 0 0 +2 4 4 Slowenien 2 0 2 0 0 2 5 Österreich 2 0 0 2 -4 0 6 Lettland 2 0 0 2 -4 0

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G

Nach dem EM-Quali-Auftakt trifft das ÖFB-Team im Juni auf Slowenien, drei Tage später geht es nach Mazedonien. Mit einem Heimspiel gegen Lettland im September wird die Hinrunde abgeschlossen, dann beginnt mit dem Rückspiel in Polen die entscheidende Phase.