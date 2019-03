Österreich gegen Israel: Die EM-Qualifikation heute live im TV, Ticker und Livestream

Österreich befindet sich schon vor dem zweiten Spiel der laufenden EM-Qualifikation unter Zugzwang. Nach der 0:1-Heimniederlage gegen Polen benötigt die ÖFB-Auswahl am Sonntag (18.00 Uhr - hier im LIVETICKER) in Haifa gegen Israel dringend Punktezuwachs, um im Rennen um einen Platz unter den Top zwei der Gruppe G nicht frühzeitig ins Hintertreffen zu geraten. Hier gibt es alle Infos zur Partie und die Übertragungen im TV und Livestream.

Israel vs. Österreich: Termin, Ankick, Stadion

Begegnung Israel - Österreich Qualifikationsgruppe G Datum 24.03.2019 Ankick 18:00 Uhr Stadt Haifa Stadion Sammy Ofer Stadium Schiedsrichter Jewgenij Aranowskij (Ukraine) Offizieller Hashtag #ISRAUT

Der ukrainische Schiedsrichter Jewgenij Aranowskij leitet das Fußball-EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und Österreich am Sonntag (18.00 Uhr MEZ) in Haifa. Der 42-Jährige pfiff am 20. Oktober 2016 die 0:1-Heimniederlage von Red Bull Salzburg in der Europa-League-Gruppenphase gegen Nizza.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Damals waren die aktuellen ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer, Konrad Laimer, Valentino Lazaro und Andreas Ulmer ebenso für die "Bullen" im Einsatz wie der israelische Goalgetter Munas Dabbur.

© GEPA

Israel vs. Österreich: Livestream, TV-Sender zur Übertragung

Der ORF zeigt die EM-Qualifikation live im österreichischen Fernsehen, ab 17:15 Uhr beginnt die Übertragung. In Deutschland, Österreich und der Schweiz überträgt der Online-Streamingdienst DAZN die Partie im LIVESTREAM.

DAZN zeigt alle Länderspiele aus der EM-Qualifikation 2020 und der WM-Qualifikation 2022 live, den Großteil davon exklusiv.

Israel - Österreich: Wo gibt's einen Liveticker?

SPOX tickert alle Spiele der österreichischen Nationalmannschaft live mit. Zum Spiel gegen Israel geht's hier entlang!

Israel - Österreich: Mögliche Aufstellungen

Israel: Harush (Hapoel Beer Sheva/16 Länderspiele) - Dasa (Maccabi Tel Aviv/16/0 Tore), Ben Harush (Lokeren/20/0), Taha (Hapoel Beer Sheva/4/0), Yeini (Maccabi Tel Aviv/25/0), Tawatha (Eintracht Frankfurt/16/1) - Kayal (Brighton/39/2), Peretz (Maccabi Tel Aviv/9/1), Natcho (Olympiakos/57/1) - Zahavi (Guangzhou/43/9), Dabbur (Red Bull Salzburg/14/3)

Ersatz: Gerafi (FC Ashdod/0), Marciano (Hibernians/11) - Abd Elhamed (Hapoel Beer Sheva/0), Habashi (Maccabi Haifa/3/0), A. Cohen (FC Ingolstadt/26/0), Solomon (Schachtar Donezk/3/0), Micha (Maccabi Tel Aviv/4/0), Glazer (Maccabi Tel Aviv/2/0), Y. Cohen (Maccabi Tel Aviv/1), Hemed (Queens Park Rangers/36/17), Sabia (Guangzhou/6/3)

Es fehlt: Bitton (verletzt)

Österreich: Lindner (Grasshopper Club Zürich/25) - Lainer (Red Bull Salzburg/13/0), Dragovic (Bayer Leverkusen/71/1), Hinteregger (Eintracht Frankfurt/38/3), Ulmer (Red Bull Salzburg/9/0) - X. Schlager (Red Bull Salzburg/8/1), Baumgartlinger (Bayer Leverkusen/67/1), Grillitsch (TSG 1899 Hoffenheim/14/1) - Lazaro (Hertha BSC/20/1), Arnautovic (West Ham United/78/20), Sabitzer (RB Leipzig/34/5)

Ersatz: Stankovic (Red Bull Salzburg/0), Strebinger (Rapid/1) - Wöber (FC Sevilla/4/0), Posch (TSG 1899 Hoffenheim/0), Prödl (Watford/73/4), Ilsanker (RB Leipzig/34/0), Kainz (1. FC Köln/13/0), Laimer (RB Leipzig/0), Stöger (Fortuna Düsseldorf/0), P. Zulj (RSC Anderlecht/9/0), Onisiwo (1. FSV Mainz 05/3/0), Janko (FC Lugano/69/28)

Es fehlen: Alaba (muskuläre Probleme), Gregoritsch (grippaler Infekt), Burgstaller (Zahn-OP), Schöpf (Knieverletzung), Wolf (Sprunggelenksverletzung), Lienhart (Gehirnerschütterung)

Österreichs Kader: ÖFB-Team von Franco Foda für Polen & Israel

Alessandro Schöpf fällt mit einer Knieverletzung aus, er könnte frühestens im Juni ins Team zurückkehren. Der angeschlagene Valentino Lazaro steht im Aufgebot. Michael Gregoritsch und Philipp Lienhart ebenso wie Hannes Wolf kurzfristig absagen.

Position Name Klub Tor Heinz Lindner Grasshopper Club Zürich/SUI Cican Stankovic Red Bull Salzburg Richard Strebinger SK Rapid Wien Verteidigung David Alaba FC Bayern München/GER Aleksandar Dragovic Bayer Leverkusen/GER Martin Hinteregger Eintracht Frankfurt/GER Maximilian Wöber FC Sevilla/ESP Stefan Posch TSG Hoffenheim/GER Stefan Lainer Red Bull Salzburg Andreas Ulmer Red Bull Salzburg Sebastian Prödl Watford/ENG Mittelfeld Julian Baumgartlinger Bayer Leverkusen/GER Florian Grillitsch TSG Hoffenheim/GER Stefan Ilsanker RB Leipzig/GER Florian Kainz 1. FC Köln/GER Konrad Laimer RB Leipzig/GER Marcel Sabitzer RB Leipzig/GER Xaver Schlager Red Bull Salzburg Kevin Stöger Fortuna Düsseldorf/GER Valentino Lazaro Hertha BSC/GER Peter Zulj RSC Anderlecht/BEL Angriff Marko Arnautovic West Ham/ENG Karim Onisiwo 1. FSV Mainz 05/GER Marc Janko FC Lugano/SUI

Österreich in der EM-Quali: Spielplan und Gegner in Gruppe G