ÖFB-U21: Max Wöber führt Aufgebot für Testspiele an

Neben dem A-Team hat auch die österreichische U21-Nationalmannschaft am Dienstagmittag ihren Kader für die kommenden Spiele bekanntgegeben. In der Vorbereitung trifft das Team von Trainer Werner Gregoritsch am 21. März in Triest auf Italien, ehe es am 25. März gegen Vizeeuropameister Spanien geht.

Bis zum kommenden Mittwoch bereiten sich Österreichs beste Junioren in Bad Tatzmannsdorf auf die zwei Gradmesser auf dem Weg zur UEFA U21 EURO in Italien (16. bis 30. Juni) im Sommer vor.

Den Lehrgang im Juni - unmittelbar vor der Abreise ins EM-Teamquartier - absolviert das U21-Nationalteam dann zur Gänze in Bad Tatzmannsdorf. Die 'Generalprobe' für die UEFA U21 EURO erfolgt am Dienstag, dem 11. Juni, mit einem Heimspiel gegen die Altersgenossen aus Frankreich.

ÖFB-U21: Kader für EURO-Vorbereitung

Position Name Klub Tor Johannes Kreidl SV Ried Patrick Pentz FK Austria Wien Alexander Schlager LASK Verteidigung Dominik Baumgartner VfL Bochum/GER Kevin Danso FC Augsburg/GER Marco Friedl SV Werder Bremen/GER Petar Gluhakovic FK Austria Wien Sandro Ingolitsch SKN St. Pölten Dario Maresic SK Sturm Graz Stefan Peric FC Wacker Innsbruck Maximilian Wöber FC Sevilla/ESP Mittelfeld Mathias Honsak Holstein Kiel/GER Christoph Baumgartner TSG Hoffenheim/GER Sascha Horvath FC Wacker Innsbruck Sasa Kalajdzic FC Admira Wacker Ivan Ljubic SK Sturm Graz Dejan Ljubicic SK Rapid Wien Sandi Lovric SK Sturm Graz Maximilian Ullmann LASK Angriff Adrian Grbic SCR Altach Arnel Jakupovic SK Sturm Graz Marko Kvasina SV Mattersburg Patrick Schmidt FC Admira Wacker

Auf Abruf: AIWU Emanuel (FC Admira), ARASE Kelvin (SV Horn), BALIC Husein (SKN St. Pölten), CANCULA David (TSV Hartberg), EHMANN Fabian (KSV 1919), GARTLER Paul (SK Rapid), HAAS Manuel (SKN St. Pölten), KARIC Emir (SCR Altach), LEMA Michael John (SK Sturm Graz), MALICSEK Philipp (FAC), MARANDA Manuel (FC Wacker Innsbruck), MEISL Luca (SKN St. Pölten), PROKOP Dominik (FK Austria Wien), SCHMID Romano (RZ WAC), THURNWALD Manuel (SK Rapid), VORSAGER Wilhelm (FC Admira)

Österreichs U21 bei der EURO 2019: Spielplan, Gegner

Gruppe A: Italien, Spanien, Polen, Belgien

Italien, Spanien, Polen, Belgien Gruppe B: Deutschland, Dänemark, Serbien, Österreich

Deutschland, Dänemark, Serbien, Österreich Gruppe C: England, Frankreich, Rumänien, Kroatien

Die jeweiligen Sieger der drei Gruppen sowie der beste der drei Gruppenzweiten steigen ins Halbfinale auf.