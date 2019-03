ÖFB-Stürmer Marc Janko nach Polen-Niederlage: "Es gibt keine Ausrede - den muss ich machen"

Das österreichische Nationalteam ist mit einer Heimniederlage gegen Polen in die EM-Qualifikation gestartet. Die Österreicher mussten sich dem Gruppenfavoriten am Donnerstagabend in Wien mit 0:1 (0:0) geschlagen geben. Den einzigen Treffer vor 40.400 Zuschauern im Ernst Happel Stadion erzielte der eingewechselte AC-Milan-Star Krzysztof Piatek (68.). Die Stimmen zum Spiel.

Franco Foda (Teamchef Österreich): "Wenn man die 90 Minuten Revue passieren lässt, hätten wir zumindest einen Punkt verdient gehabt. Der Gegner hatte in der ersten Halbzeit einen Weitschuss. Wir haben die ersten 20, 25 Minuten wirklich sehr gut gespielt, danach hatten wir einfach im Spielaufbau zu einfache Passfehler nach vorne. Wir haben ein paar Situationen in der Halbzeit besprochen, das haben wir nach der Halbzeit auch getan. Leider haben wir bei einer Standardsituation nicht aufgepasst. Der Plan, den wir vorhatten, ist in der ersten Halbzeit gut gegangen über weite Strecken. Wir haben sie unter Kontrolle gehabt. Normal schreibt der Fußball Geschichten, normal macht Marc (Janko) das Tor. Ich hätte ihm das ja gegönnt, weil er immer da ist für uns. Es gibt keinen Grund Kopf hängen zu lassen, so wie die Mannschaft aufgetreten ist."

Valentino Lazaro (Mittelfeld Österreich): "Wir haben gewusst, dass Polen ein starker Gegner ist. Wir haben stark begonnen, waren die ersten 25 Minuten überlegen, haben gut umgeschaltet, aber die Chancen nicht fertig gespielt. Dann haben wir ein bisschen den Faden verloren, dann war es ein Spiel auf Augenhöhe. Wir haben ein gutes Spiel abgeliefert für den Start in die Quali. Es ist sehr bitter, aber wir werden jetzt nicht den Kopf in den Sand stecken. Wir werden analysieren, weiterarbeiten und es besser machen."

Knappe Niederlage gegen Polen: Die Noten für die ÖFB-Kicker © GEPA 1/13 Das ÖFB-Team muss sich knapp, aber doch zum EM-Quali-Start der polnischen Nationalmannschaft geschlagen geben. SPOX benotet die Leistung unserer ÖFB-Kicker. © GEPA 2/13 Heinz Lindner (Note= 3): Machte sich eine durchaus ansprechende Leistung mit starken Paraden durch einen kleinen Fehler beim Gegentor ein bisschen kaputt. Hätte die Hereingabe von Tomasz Kedziora nicht nach vorne abtropfen lassen dürfen. © GEPA 3/13 Maximilian Wöber (Note= 3-): weder defensiv noch offensiv herausragend, auch weniger auffällig als der Kollege auf der rechten Seite Stefan Lainer. Dennoch eine ganz starke Flanke in der Schlussphase auf Marc Janko. © GEPA 4/13 Aleksandar Dragovic (Note= 3): Ließ sich durch die diffizile Situation im Stammverein Leverkusen in seiner Performance nicht beeinflussen. Recht solide, scheute keine Zweikämpfe, packte auch des Öfteren den spieleröffnenden langen Ball aus. © GEPA 5/13 Martin Hinteregger (Note= 3): Laut eigener Aussage in „der besten Phase“ seiner Karriere, auch gegen Lewandowski & Co. durchaus ansprechend. Mit sieben Balleroberungen führt er diese Statistik an. © GEPA 6/13 Stefan Lainer (Note= 2): Defensiv bärenstark und gewohnt verlässlich, auch offensiv mit Akzenten im Zusammenspiel mit Vordermann Lazaro. Zielinski biss sich an ihm vor allem vor dem Pausentee die Zähne aus. © GEPA 7/13 David Alaba (Note= 4): Kreierte mit seinen Flanken keine einzige gefährliche Situation, ließ sich beim Gegentor zu leicht abdrängen und fehlte dann im entscheidenden Moment. Mit 23 Ballverlusten Spitzenreiter in dieser Statistik. © GEPA 8/13 Julian Baumgartlinger (Note= 2): Grundsätzlich sehr ansprechende Performance des Kapitäns, wenngleich der Leistungsrückfall des Teams in Halbzeit zwei auch an seiner Person festzumachen ist. Mit 66% gewonnenen Zweikämpfen aber immerhin ein Top-Wert. © GEPA 9/13 Florian Grillitsch (Note= 3): Offensiv orientierter als Nebenmann Baumgartlinger, zündende Ideen blieben aber aus. Wählte zu häufig den Sicherheitspass zu Hinteregger oder Dragovic. Weder Fisch, noch Fleisch. © GEPA 10/13 Marcel Sabitzer (Note= 4): Kann sein zweifelsohne vorhandenes großartiges Potenzial im Nationalteam heute nicht wirklich zur Entfaltung bringen. Der blasseste der Offensivreihe, hatte mit 48 Ballkontakten die Zweitwenigsten der Startelf. © GEPA 11/13 Valentino Lazaro (Note= 3): Aktivposten in der Anfangsphase, nahm seine starke Form aus Berlin auch ins Nationalteam mit. Sein Einsatz wurde allerdings nicht belohnt, machte in Minute 81 der Strafraumkobra Marc Janko Platz. © GEPA 12/13 Marko Arnautovic (Note= 3-): abgesehen von einem formidabel getretenen Freistoß eine leider recht blasse Leistung, wurde aber von den Hintermännern nicht wirklich oft in aussichtsreiche Positionen gebracht. © GEPA 13/13 Wechselspieler: Marc Janko für Valentino Lazaro (81.), Karim Onisiwo für Florian Grillitsch (84.). Janko hatte den Ausgleichstreffer am Kopf, setzte die Frucht aber knapp an der Stange vorbei.

Marko Arnautovic (Stürmer Österreich): "Natürlich ist es meine Aufgabe, Tore zu machen und Chancen zu erarbeiten. Die haben wir auch gehabt, aber die hatten immer eine Fußspitze dazwischen, und ihr Tormann hat sehr gut gehalten. Ich denke, dass wir heute sehr unverdient verloren haben. Natürlich ist es sehr bitter, das ist Fußball. Du bist die bessere Mannschaft, dann verlierst du das Spiel. Wir sind gerade am Anfang, haben noch neun Spiele vor uns. Natürlich wollen wir am Sonntag die drei Punkte holen. Es wird kein Spiel einfach in dieser Qualifikation. Du kannst dominieren 90 Minuten, und dann verlierst du am Ende. Wenn du einen Fehler machst, wirst du bestraft."

Heinz Lindner (Tormann Österreich): "Eigentlich kann ich fast nur positive Schlüsse aus dem ersten Spiel ziehen. Wir haben uns vorgenommen, dominant aufzutreten, haben die nötigen Chancen herausgespielt. Das einzige, was gefehlt hat, war der Abschluss. Sonst können wir mit unserer Leistung sehr zufrieden sein." Zum Gegentreffer: "Das war ein Ball, der am zweiten Pfosten landete. Max (Wöber) hat versucht, den Schuss zu blocken, leider hat er mir da die Sicht verstellt. Leider konnte ich dem Ball nicht mehr die nötige Richtung mitgeben, dass er aus der Gefahrenzone kommt."

Marc Janko (Stürmer Österreich): "Es gibt es keine Ausrede, den (die Chance) muss ich machen. Ich bin zu schlecht hinter den Ball gekommen und habe ihn nicht im optimalen Winkel erwischt. Sehr, sehr ärgerlich."

Jerzy Brzeczek (Teamchef Polen): "Wir freuen uns sehr, dass wir dieses enge Spiel gewonnen haben. Es war ein schwieriges und enges Match. Die Qualifikation ist noch lang, aber wir freuen uns trotzdem. Wir hatten Probleme mit den Kontern der Österreicher, sie haben gut über die Flügel gespielt, deshalb wurde Piatek eingewechselt. In der ersten Hälfte hatten wir Probleme, da haben wir viele taktische Fehler gemacht, nach der Einwechslung von Piatek hat unser Spiel anders ausgeschaut. Die österreichische Mannschaft hat sehr gut gespielt, am Schluss haben wir bei der Chance von Janko viel Glück gehabt."

Robert Lewandowski (Stürmer Polen): "Es war sehr wichtiger Sieg für uns. Wir haben einen wichtigen Schritt nach vorne gemacht, in der Qualifikation ist jedes Spiel wichtig."

