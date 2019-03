Mattersburg ringt Rapid nieder - Chance auf Meisterrunde lebt

Der SK Rapid Wien hat am Sonntagabend einen Rückschlag im Kampf um den Einzug in die Meisterrunde hinnehmen müssen. Die Hütteldorfer unterlagen beim SV Mattersburg mit 1:2 (1:1). Da die direkten Konkurrenten aber ebenfalls nicht voll punkteten, ist die Chance auf die Top-6 weiterhin intakt.

Voraussetzung dafür ist ein Heimsieg gegen Hartberg. Außerdem müsste ausgerechnet Erzrivale Austria auswärts gegen Sturm gewinnen. Schon bei einem Unentschieden hätten die zwei Punkte vor dem Siebenten Rapid liegenden sechstplatzierten Steirer aufgrund der besseren Tordifferenz wohl die Nase vorne. Mit einem Heimremis gegen die Admira wäre der drei Punkte vor Rapid liegende WAC fix durch. Der Achte Mattersburg, punktegleich mit Rapid, hat wegen des noch schlechteren Torverhältnisses nur noch theoretische Chancen.

Andreas Gruber brachte den SVM in der 13. Minute mit 1:0 in Führung, Philipp Schobesberger sorgte in der 38. Minute für das 1:1. Der Siegestreffer der Burgenländer in der 81. Minute ging auf das Konto von Thorsten Mahrer.

Mattersburg fügt Rapid heftigen Schlag zu: Die Noten für beide Mannschaften © GEPA 1/23 Der SK Rapid muss im Kampf um die Meistergruppe einen heftigen Rückschlag hinnehmen. Die Grün-Weißen agieren zwar häufig spielbestimmend, verlieren gegen Mattersburg allerdings mit 1:2. SPOX benotet die Leistung beider Mannschaften. © GEPA 2/23 Markus Kuster (Note= 4): der Mattersburger Schlussmann sah beim 1:1-Gegentor durch Philipp Schobesberger äußerst unglücklich aus, indem er Jano mit einem Pass arg in Bedrängnis brachte. Eben dieser vertändelte die Frucht, das Unheil nahm seinen Lauf. © GEPA 3/23 Thorsten Mahrer (Note= 2): defensiv zwar teilweise nicht immer ganz sattelfest, aber entgegen dem Spielverlauf fasste sich der 29-Jährige in Hälfte Zwei ein Herz und krönte seinen Offensiv-Ausflug mit einem Tor. Das verbessert die Note. © GEPA 4/23 Cesar Ortiz (Note= 5): Bei sieben Zweikämpfen gewann der zentrale Innenverteidiger der Burgenländer ganze Null. Auch zwei Duelle in der Luft gingen zur Gänze verloren. In dieser Form nicht bundesligatauglich. © GEPA 5/23 Lukas Rath (Note= 3): ließ sich in der zweiten Hälfte des Öfteren von der drängenden Rapid-Offensive düpieren, hatte auch in einer Situation gegen Aliou Badji das Nachsehen. Eine 50%-ige Zweikampfquote ist jetzt auch kein Ruhmesblatt. © GEPA 6/23 Jano (Note= 4): kann froh sein, dass trotz seiner Slapstick-Einlage in Verbund mit Torhüter Markus Kuster das Spiel noch sensationell gewonnen wurde. Der Hobby-Zauberer war dafür aber recht passsicher (84% angekommene Zuspiele). © GEPA 7/23 Rene Renner (Note= 1): eine aktive, tadellose Vorstellung. Nützte Flanken und hohe Bälle als probates Mittel um die Rapid-Defensive auszuhebeln, zwei hervorragend öffnende Flanken brachten Rapid in die Bredouille. © GEPA 8/23 Florian Hart (Note= 3-): nicht so aktiv wie sein Counterpart Renner auf der anderen Seite, dennoch eine halbwegs ansprechende Vorstellung. Hatte die meisten Ballkontakte (59) aller Mattersburger. © GEPA 9/23 Patrick Salomon (Note= 2): defensiv stark, konnte in zwölf Fällen den Hütteldorfern den Ball abluchsen und ließ sich nur schwer überspielen. © GEPA 10/23 Andreas Gruber (Note= 1): sehr aufmerksame Performance, erfüllte auch seine Defensiv-Aufgaben ohne Fehler. Der traumhafte 1:0-Führungstreffer rundete eine durch und durch sehr gute Leistung perfekt ab. © GEPA 11/23 Marko Kvasina (Note= 4): unauffällig. 13 Pässe, 22 Ballkontakte, 38% seiner Zweikämpfe gewonnen, hätte in Hälfte Eins fast treffen müssen. Keine wirklich überzeugende Vorstellung, wurde in Minute 66 für Martin Pusic ausgewechselt. © GEPA 12/23 Philipp Erhardt (Note= 3): interessante Variante, den defensiven Mittelfeldspieler als Stürmer aufzubieten. Kickt bei Mattersburg überall, vom Innenverteidiger bis zum Angreifer hat er alles schon durch. © GEPA 13/23 Richard Strebinger (Note= 3): den Rapidler des Jahres 2018 trifft an der bitteren Niederlage keine Schuld. Sprang zwei Mal in höchster Not in die Bresche, musste die Frucht aber auch zwei Mal rausfischen. © GEPA 14/23 Stephan Auer (Note= 5): ließ sich vor dem 1:2-Siegtreffer durch Thorsten Mahrer arg düpieren, hatte ganze 12 Ballkontakte weniger als sein Gegenüber Bolingoli. Rene Renner hatte mit den Dribblings öfters seine helle Freude gegen Auer. © GEPA 15/23 Mario Sonnleitner (Note= 4-): der ewige Sonnleitner erwischte gegen den SVM keinen Sahnetag. Lediglich 50% seiner Zweikämpfe gewonnen, wirkte vor allem in Halbzeit Eins teilweise überfordert gegen die quirlige Mattersburg-Offensive. © GEPA 16/23 Maxi Hofmann (Note= 3): von den Rapid-Fans häufig geschmäht, war das allerdings heute keine schlechte Performance. Vier wichtige klärende Aktionen, muss aber an seiner Zweikampfstärke arbeiten. © GEPA 17/23 Boli Bolingoli (Note= 3): bei Bolingoli erschleicht einem ständig das Gefühl, dass da noch viel mehr ginge. Schwierig zu benoten, zwar auffällig, aber nicht wirklich sinnvolles Spiel. Er kann einfach viel mehr. © GEPA 18/23 Manuel Martic (Note= 3-): grundsätzlich keine schlechte Performance des 23-jährigen Staubsaugers, böse Fehlpässe brachten seine Hinterleute aber oft in unangenehme Situationen. © GEPA 19/23 Stefan Schwab (Note= 4): zwar der aktivste Rapidler (96 Ballaktionen), versuchte Schwab das Heft in die Hand zu nehmen, richtig Zählbares wollte aber dabei nicht herausschauen. Von ihm muss man mehr erwarten können. © GEPA 20/23 Thomas Murg (Note= 3-): wirbelte im Verbund mit Schobesberger und Knasmüllner in Hälfte Zwei ordentlich stark die Burgenländer Defensive durcheinander, von sechs Flanken kamen allerdings nur drei an. Auch bei ihm geht mehr. © GEPA 21/23 Christoph Knasmüllner (Note= 3-): für Knasmüllner zählt ähnliches wie für Murg. Unglaubliches Potenzial, das allerdings viel zu selten aufblitzt. Machte in Minute 74 Platz für Andrei Ivan. © GEPA 22/23 Philipp Schobesberger (Note= 2): Der stärkste Rapidler. Auch abgesehen des Torerfolgs sehr bemüht, stark im Eins gegen Eins, seine starke Phase war gleichbedeutend mit der Drangphase der Grün-Weißen in Hälfte Zwei. © GEPA 23/23 Andrija Pavlovic (Note= 4): hätte nach Knasmüllner-Pass in Hälfte Zwei ein Tor erzielen müssen, so richtig angekommen ist er noch nicht in Hütteldorf. Weichte in Minute 67 dem neuen Hoffnungsträger Aliou Badji.

Mattersburg geht glücklich in Führung

In der Anfangsphase war den Gästen nicht anzumerken, was für sie auf dem Spiel stand. Die Mattersburger präsentierten sich zunächst in stärkerer Verfassung und kamen mit dem äußerst holprigen Geläuf deutlich besser zurecht - vor allem in der 13. Minute: Rund 20 Meter vor dem Tor sprang der Ball vor Gruber optimal auf, und der Gold-Torschütze gegen Wacker Innsbruck beförderte das Kunstleder mit einer eigenwilligen Bogen-Flugbahn ins Kreuzeck.

Rapid zeigte sich vom Gegentor einigermaßen geschockt. Im Spiel nach vorne klappte vorerst nichts, in der Defensive schlichen sich immer wieder Unachtsamkeiten ein, so etwa in der 20. Minute, als ein abgefälschter Schuss von Marko Kvasina das Tor relativ knapp verfehlte.

Erst nach gut einer halben Stunde fanden die Hütteldorfer besser in die Partie, Beleg dafür war ein Freistoß neben das Mattersburg-Gehäuse von Manuel Martic (36.). Zwei Minuten später bekam Rapid den Ausgleich von den Gastgebern praktisch auf dem Silbertablett serviert. SVM-Goalie Markus Kuster brachte Jano mit einem Pass in Bedrängnis, der Spanier verlor zunächst den Ball an Thomas Murg und bugsierte das Spielgerät dann unfreiwillig auf Schobesberger, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

Rapid drückt auf Siegestreffer - Mattersburg gelingt Lucky Punch

In der zweiten Hälfte verschafften sich die Rapidler vorerst klare Vorteile und ließen in der 53. Minute eine Top-Chance aus. Nach Querpass von Murg schoss Andrija Pavlovic aus zehn Metern völlig freistehend weit drüber. Gefährlich wurde es auch noch in der 65. Minute bei einem Weitschuss von Stefan Schwab, der von Christoph Knasmüllner abgefälscht wurde und Kuster zu einer Fußabwehr zwang.

Es folgte ein langer Leerlauf, ehe im Finish wieder die Spannung stieg und Mattersburg der Lucky Punch gelang. Der eingewechselte Martin Pusic spielte Mahrer frei, und der Verteidiger schloss gekonnt zum 2:1 ab. Damit war die erste Rapid-Niederlage gegen die Burgenländer seit 13 Bewerbspartien besiegelt.

SV Mattersburg - SK Rapid Wien 2:1 (1:1)

Tor: 1:0 Gruber (13.), 1:1 Schobesberger (38.), 2:1 Mahrer (81.)

Bundesliga: 21. Spieltag im Überblick

LASK schlug Wacker Innsbruck, St. Pölten unterlag bei der Admira und steht damit ebenso wie die Austria in der Meistergruppe. Sturm holt bei Salzburg einen Punkt.

Heim Gast Ergebnis SV Mattersburg SK Rapid 2:1 Red Bull Salzburg SK Sturm 0:0 Austria Wien SCR Altach 1:3 LASK Wacker Innsbruck 2:0 Admira SKN St. Pölten 3:2 TSV Hartberg WAC 1:1

Bundesliga-Tabelle nach dem 21. Spieltag