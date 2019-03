Bundesliga: Meistergruppe findet ohne Rapid Wien statt - Sturm Graz rückt auf Rang drei vor

Die letzte Runde im Bundesliga-Grunddurchgang ist absolviert, die Punkte geteilt. Und es steht fest: Der SK Rapid verpasst die Meistergruppe. Diese besteht aus Red Bull Salzburg, LASK, Sturm Graz, WAC, Austria Wien und dem SKN St. Pölten.

Der SK Sturm besiegte die Wiener Austria - die Veilchen agierten nach einem Ausschluss von Cristian Cuevas lange in Unterzahl - mit 1:0 und rückte damit sogar auf Rang drei vor. Derweil bekleckerte sich der SK Rapid zuhause gegen den TSV Hartberg nicht mit Ruhm.

Die Hütteldorfer gingen zwar schnell mit 2:0 in Führung und machten sich temporär Hoffnung auf den Einzug in die Meisterrunde - auch weil der Wolfsberger AC in Halbzeit eins in Rückstand lag. Schließlich gab Rapid die Partie aber wieder aus der Hand und musste sich mit einem dürftigen 2:2 zufrieden geben. Freilich zu wenig für die Ansprüche des SK Rapid.

In den Parallelspielen trennten sich der Wolfsberger AC und Admira mit 2:2. Red Bull Salzburg siegte bei Wacker Innsbruck mit 2:0 - die Bullen hätten aber durchaus höher gewinnen können und müssen. Auch der SV Mattersburg konnte einen knappen 1:0-Sieg einfahren. Der LASK siegte nach einem zwischenzeitigen Rückstand bei Altach mit 2:1.

Bundesliga-Tabelle nach dem 22. Spieltag

Platz Team Sp Diff P 1 FC Salzburg 22 +33 27 2 LASK 22 +21 23 3 SK Sturm Graz 22 +3 15 4 Wolfsberger AC 22 +1 15 5 FK Austria Wien 22 +1 15 6 SKN Sankt Pölten 22 -3 15 7 SV Mattersburg 22 -8 14 8 SK Rapid Wien 22 -3 13 9 Hartberg 22 -10 13 10 Admira 22 -16 10 11 Altach 22 -2 9 12 FC Wacker Innsbruck 22 -17 8

SK Sturm Graz - FK Austria Wien 1:0

Tor: 1:0 Grozurek (55.)

Rot: Cuevas (31./Tätlichkeit)

SK Rapid Wien - TSV Hartberg 2:2

Tore: 1:0 Schwab (5./Foulelfmeter), 2:0 Murg (29.), 2:1 M. Hofmann (55./Eigentor), 2:2 Huber (58.)

SKN St. Pölten - SV Mattersburg 0:1

Tor: 0:1 Halper (24.)

Wolfsberger AC - Admira Wacker 2:2

Tore: 1:0 Schmitz (8.), 1:1 Kalajdzic (16.), 1:2 Zwierschitz (27.), 2:2 Koita (50.)

Gelb-Rot: Kalajdzic (30.)

FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg 0:2

Tor: 0:1 Dabbur (21.), Szoboszlai (91.)

SCR Altach - LASK 1:2

Tore: 1:0 Berisha (38.), 1:1 Joao Victor (47.), 1:2 Joao Victor (52.)

Wie geht es weiter?

Die Liga geht nach der 22. Runde in eine zweiwöchige Länderspielpause. Die Qualifikationsgruppe und Meistergruppe starten am 30. und 31. März. Die Spiele der Qualifikationsgruppe werden ausschließlich am Samstag um 17.00 Uhr ausgespielt, am Sonntag ist die Meistergruppe mit zwei Spielen um 14.30 bzw. einem um 17.00 Uhr an der Reihe. Die Auslosung wird die Liga Mitte der kommenden Woche bekannt geben. Die abschließende 32. Runde steigt am 25. Mai, ehe noch das Play-off um die Europa-League-Startplätze (28., 30. Mai, 2. Juni) ansteht.