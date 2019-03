Bundesliga im LIVETICKER: Rapid, Sturm und Mattersburg im Fight um Meistergruppe

Am heutigen Sonntag steht der letzte Spieltag in der österreichischen Bundesliga vor der Liga- und Punkteteilung auf dem Programm. Vier Plätze sind bereits fix im oberen Playoff vergeben, Rapid, Sturm, WAC und Mattersburg kämpfen noch um einen Platz in den Top-6.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

SK Sturm Graz - FK Austria Wien (Zum LIVETICKER)

SK Rapid Wien - TSV Hartberg (Zum LIVETICKER)

SKN St. Pölten - SV Mattersburg (Zum LIVETICKER)

Wolfsberger AC - Admira Wacker (Zum LIVETICKER)

FC Wacker Innsbruck - FC Red Bull Salzburg (Zum LIVETICKER)

SCR Altach - LASK (Zum LIVETICKER)

© GEPA

Bundesliga-Tabelle vor dem 22. Spieltag

Salzburg, LASK, Austria und St. Pölten haben ihren Platz in der Meistergruppe fix. Der WAC hat bereits drei Punkte Vorsprung auf den siebten Platz, Sturm hat zwei Punkte gut. Sogar Hartberg hat noch theoretische Chancen auf die Meistergruppe.

Bundesliga: 22. Spieltag im Überblick

Rapid braucht in jedem Fall einen Heimsieg gegen den TSV Hartberg, um Chancen auf die Meistergruppe zu wahren. Sturm versucht im Heimspiel gegen die krisengebeutelte Austria, die Wiener auf Distanz zu halten. Der WAC hat mit der Admira vom Papier her die leichteste Aufgabe vor sich, während Mattersburg in St. Pölten auf das Wunder hofft.

© GEPA