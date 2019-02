LASK schlägt zum Frühjahrsauftakt schwache Wiener Austria

Der LASK hat zum Frühjahrsauftakt der Bundesliga einen ungefährdeten Heimsieg über die Austria eingefahren. Die Linzer siegten am Freitagabend in Pasching mit 2:0 (1:0) und fixierten damit auch rechnerisch die Teilnahme an der Meistergruppe. Thomas Goiginger (20.) brachte die Elf von Trainer Oliver Glasner auf Kurs, Joao Victor (81.) gelang im Finish die Entscheidung.

Während die Austria als Fünfter Gefahr läuft, nach dem Wochenende hinter Sturm Graz (in Mattersburg) zurückzufallen, zementierte der LASK den zweiten Platz bei noch drei ausstehenden Spielen im Grunddurchgang ein. Seit neun Runden sind die im Cup im Halbfinale stehenden Oberösterreicher nun ungeschlagen. Gegen die Austria feierte der LASK den bereits vierten Sieg in der Meisterschaft in Folge.

Rückkehrer und Neuzugang in der Austria-Startelf

Der jüngste Erfolg stand nie zur Debatte. Bei der Austria bewirkten auch Veränderungen nach der blamablen Cup-Niederlage beim GAK wenig. So verhalf Trainer Thomas Letsch Linksverteidiger Christoph Martschinko nach 16-monatiger Verletzungspause zu seinem Comeback. Im Angriff begann der 19-jährige Winter-Zugang Sterling Yateke, Abwehrchef Michael Madl war nach seiner Blessur ebenfalls wieder dabei.

Beim LASK gab Hoffenheim-Leihgabe Joao Klauss im Sturmzentrum sein Debüt in der Bundesliga. Die Athletiker bestimmten die Partie klar, die Austria machte in Strafraumnähe die Räume dicht. Klauss hatte in der 18. Minute seine erste Szene, Patrick Pentz musste gegen den Brasilianer mit der Hand zur Ecke klären. Zwei Minuten später war die Führung für den LASK perfekt. Martschinko agierte nach einem hohen Ball viel zu zögerlich, Goiginger luchste dem Austrianer den Ball ab und hatte gegen Pentz keine Probleme.

Bei der Austria war die angekündigte "Wut im Bauch" nach dem Cup-Aus nicht zu sehen. Die Wiener lieferten eine durchwegs enttäuschende erste Spielhälfte ab, in der sie kein einziges Mal ansatzweise gefährlich Richtung Linzer Tor schossen. Viele Pässe kamen nicht an, Kombinationen blieben aus. Der LASK war bis zum Pausenpfiff einer Vorentscheidung deutlich näher als die Gäste dem Ausgleich. Maximilian Ullmann schoss nach Vorarbeit von Goiginger nur knapp am langen Eck vorbei (41.).

Letsch schickte nach Seitenwechsel trotz der schwachen Vorstellung dieselbe Mannschaft aufs Spielfeld. In den ersten Minuten zeigten die Violetten mehr, als in den 45 zuvor. Die Austria hatte mehr vom Spiel, kam zum ersten Eckball der Partie und war aktiver. Die daheim noch unbesiegten Hausherren standen in der Abwehr aber sicher und ließen keine wirkliche Torchance des Gegners zu. Am anderen Ende des Spielfelds kamen Reinhold Ranftl und Peter Michorl binnen wenigen Sekunden zweimal zum Abschluss, Pentz zeigte zwei Paraden (65.).

Victor gelang mit seinem achten Saisontor die späte Entscheidung. Nach einem Ballverlust der Austria im Mittelfeld ging es rasant in die andere Richtung. Klauss' Schuss entschärfte noch Pentz, sein brasilianischer Landsmann war zur Stelle. Weiter geht es für den LASK nächste Woche bei Sturm, die Austria empfängt zu Hause Hartberg.

Österreichische Bundesliga, Runde 19.