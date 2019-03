Während der LASK nicht mehr aus den Top-6 zu verdängen ist und damit Bestandteil der Meistergruppe sein wird, muss der SK Sturm noch zittern. Im Duell mit den Linzern brauchen die Grazer Punkte, um die Kontrahenten in Schach zu halten. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.



Sturm steht aktuell auf Tabellenrang fünf, drei Punkte Vorsprung haben die Blackys auf Hartberg, das erste Team unter dem Strich. Die Position des LASK ist indes einzementiert. Sowohl der Rückstand auf Leader Salzburg als auch der Vorsprung auf die Verfolger ist üppig.

SK Sturm gegen LASK: Termin, Ankick, Spielort

Match SK Sturm - LASK Datum Sonntag, 03. März 2019 Uhrzeit 14:30 Uhr Spielort Merkur Arena

Sturm vs. LASK: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: SK Sturm Graz vs. LASK zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen Sturm und dem LASK an.

SK Sturm gegen den LASK: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben.