SK Rapid beim SKN St. Pölten: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Der SK Rapid Wien hat Red Bull Salzburg zum Frühjahres-Auftakt der Bundesliga geschlagen. Jetzt müssen die Hütteldorfer beim SKN St. Pölten bestehen, um die Chance auf die Meisterrunde zu wahren. SPOX erklärt, wo das Spiel im Livestream und TV gezeigt wird.

Rapid steht aktuell in der Tabelle auf Platz acht, vier Punkte fehlen auf Sturm und die Austria, die jeweils für die Meistergruppe qualifiziert wären. Hartberg liegt mit einem Punkt Vorsprung auf Rapid auf Platz sieben.

SKN Sankt Pölten - SK Rapid Wien: Termin, Anstoß, Spielort

Im ersten Saisonduell zwischen den beiden Teams setzte sich St. Pölten im Allianz Stadion mit 2:0 durch. Die Niederösterreicher gingen kurz vor der Halbzeit durch Rene Gartler mit 1:0 in Führung, Andrei Ivan sah in der 59. Minute Gelb-Rot. Fünf Minuten später sorgte Pak für den 2:0-Endstand.

Match SKN St. Pölten - SK Rapid Wien Datum Samstag, 02. März 2019 Uhrzeit 17.00 Uhr Spielort NV Arena St. Pölten

SKN vs. Rapid: Wo kann ich das Spiel im Livestream sehen?

Sky Sport Austria hat die Rechte für alle Spiele der österreichischen Bundesliga in der Saison 2018/19 inne. Ab 16 Uhr beginnt die Vorberichterstattung beim Bezahlsender. Über Sky Go bietet der Pay-TV-Sender auch eine Möglichkeit an, über Livestream das Match zu verfolgen. Im Free-TV ist das Spiel nicht zu sehen, der ORF zeigt aber im Vorabendprogramm eine Zusammenfassung inklusive Stimmen der Partie.

LIVETICKER: St. Pölten vs. Rapid zum Mitlesen

Für alle, die kein Sky-Abo haben, aber dennoch am aktuellsten Stand der Partie bleiben wollen, bietet SPOX einen LIVETICKER zum Duell zwischen St. Pölten und Rapid an.

© GEPA

Rapid gegen St. Pölten: Die Aufstellungen

Die Aufstellungen beider Teams werden rund eine Stunde vor Spielbeginn bekanntgegeben.