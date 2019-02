Sascha Horvath wechselt leihweise zum FC Wacker Innsbruck

Nach Stürmer Muhammed Kiprit hat Fußball-Bundesligist Wacker Innsbruck am letzten Tag der Winterübertrittszeit noch einen weiteren Offensivspieler auf Leihbasis verpflichtet.

Der österreichische U21-Nationalspieler Sascha Horvath wechselt leihweise bis Sommer vom deutschen Zweitligisten Dynamo Dresden zum aktuellen Tabellenzehnten. Das gaben die Innsbrucker am Mittwochnachmittag bekannt.

Horvath war in Österreich bereits für die Wiener Austria und Sturm Graz tätig, ehe er im Sommer 2017 nach Dresden wechselte. In 20 Spielen in der zweiten deutschen Bundesliga brachte es der 22-Jährige bisher auf ein Tor und ein Assist, in der laufenden Saison kam er in der Liga aber nicht zum Einsatz. Der Vertrag des 1,65-Meter-Mannes in Dresden läuft noch bis 2021.