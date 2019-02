Red Bull Salzburg gegen SC Wr. Neustadt: Wo kann ich den ÖFB-Cup im Livestream sehen?

Der FC Red Bull Salzburg hat in der Europa League die erste Niederlage seit einer gefühlten Ewigkeit hinnehmen müssen. Nur drei Tage später steht mit dem SC Wiener Neustadt im ÖFB-Cup (So., 15 Uhr im LIVETICKER) das nächste Pflichtspiel auf dem Programm. SPOX gibt einen Überblick zur Partie wie Livestream-Infos und TV-Übertragung.

SC Wiener Neustadt gegen Red Bull Salzburg: Wann und wo findet die Partie statt?

Das dritte von vier Viertelfinal-Partien im ÖFB-Cup findet am Sonntag, den 17. Februar 2019 um 15 Uhr statt. Gespielt wird im Stadion Wiener Neustadt beim Zweitligisten.

Red Bull Salzburg bei SCWN im TV, Livestream und Liveticker

Die Partie zwischen Wr. Neustadt und Slazburg wird in in Österreich auf ORF Sport + im Free-TV gezeigt. Der ORF sicherte sich die Rechte für die TV-Übertragungen von vier ausgewählten Cup-Partien pro Runde, ab dem Viertelfinale gibt es also alle Spiele live zu sehen.

Zudem bietet SPOX einen LIVETICKER zur Partie an.

© GEPA

Salzburgs Weg ins Cup-Viertelfinale

1. Runde: 6:0 gegen Oedt

2. Runde: 6:0 gegen SC Schwaz

Achtelfinale: 1:0 gegen Austria Lustenau

ÖFB-Cup: Die Begegnungen im Viertelfinale