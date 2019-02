Offensiv-Talent Michael John Lema verlängert bei Sturm Graz

Mit Michael John Lema verlängert ein Talent seinen Vertrag beim SK Sturm. Lema hatte bereits mit 18 Jahren sein Bundesliga-Debüt im Trikot der Schwarz-Weißen gefeiert.

"Es ist sehr erfreulich, dass wir die Zusammenarbeit mit einem der größten Offensiv-Talente Österreichs vorzeitig verlängern konnten. Neben seinen athletischen und fußballerischen Fähigkeiten, gefällt mir vor allem die Persönlichkeitsentwicklung und Professionalisierung des Spielers! Diesbezüglich möchte ich unter anderem auch auf die unterstützende und wertvolle Rolle unseres Entwicklungs-Coachs Günther Neukirchner nicht vergessen! Wenn Mike den Weg der letzten Monate standhaft und geduldig weiterführt, steht ihm aufgrund seines außergewöhnlichen Potentials eine erfolgreiche Zukunft bevor", so Geschäftsführer Sport Günter Kreissl.

Der gebürtige Tansanier besitzt mittlerweile die österreichische Staatsbürgerschaft. So wurde er auch in die ÖFB-Nachwuchsauswahlen einberufen. 47 Spiele hat er dort bestritten, in welchen er 20 Tore erzielte. Für den 19-Jährigen gibt es aber noch zahlreiche Ziele: "Natürlich will ich mich weiterhin verbessern und mich in die Mannschaft des SK Sturm spielen. In den ersten Einsätzen habe ich gemerkt, wie viel mir das bedeutet. Meiner Karriere muss ich einfach alles unterordnen. Ich freue mich über das Vertrauen der sportlichen Leitung."

Die genaue Vertragslaufzeit wurde nicht bekannt gegeben.