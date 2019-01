Bundesligist WAC bestreitet am kommenden Sonntag (12.00 Uhr) ein hochkarätiges Testspiel.

Die "Wölfe" gastieren beim deutschen Spitzenclub RB Leipzig.

"Es ist natürlich eine große Freude, dass wir gegen einen Topclub aus der deutschen Bundesliga spielen können. Es wird ein schöner Start in die Vorbereitung", betonte WAC-Trainer Christian Ilzer am Montag in einer Club-Aussendung.