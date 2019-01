TSV Hartberg verpflichtet Peter Tschernegg vom FC St. Gallen

Der TSV Hartberg hat Peter Tschernegg vom FC St. Gallen verpflichtet. Der Mittelfeldspieler unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2020 und ist auch in der Verteidigung einsetzbar.

"Wir sind sehr glücklich, mit Peter einen absoluten Topspieler längerfristig an den Verein binden zu können", sagte Hartberg-Obmann Erich Korherr. "Eine richtige Verstärkung für uns. Zudem ist Tschernegg vielseitig einsetzbar."

Tschernegg wechselte im Sommer 2017 vom WAC in die Schweizer Super League, kam dort in der aktuellen Saison allerdings nur sieben Mal für insgesamt 331 Minuten zum Einsatz. Der 26-Jährige wurde beim SK Sturm ausgebildet und sammelte beim SV Grödig und beim WAC 93 Einsätze in Österreichs Bundesliga, dabei gelangen ihm fünf Tore und sechs Assists.