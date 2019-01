TSV Hartberg an Mohamed Camara vom FC Liefering interessiert

Wenn das Transferfenster in Österreich am Montag um 0:00 Uhr öffnet, könnte nach dem derzeit verletzten Youba Diarra das nächste Toptalent aus dem Bullenstall zum TSV Hartberg wechseln.

Ursprünglich wollte Hartberg eigentlich nicht wirklich etwas am Kader verändern, aufgrund der Verletzung von Diarra sind die Steirer nun aber zum Handeln gezwungen. "So breit sind wir nicht aufgestellt", so Trainer Markus Schopp in der Krone.

Hartberg will Camara

Nun soll der Transfers des zentralen Mittelfeldspieler Mohamed Camara bereits kurz vor dem Abschluss stehen. Der 18-jährige Malier kam erst im Sommer aus seinem Heimatland vom AS Real Bamako nach Salzburg und spielte eine starke Hinrunde in der 2. Liga für den FC Liefering.

Bei dem angestrebten Transfer dürfte es sich wie bei beinahe allen Liefering-Spielern um eine Leihe handeln.