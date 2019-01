Transferliste geleakt: Juventus Turin an Red Bull Salzburgs Dominik Szoboszlai dran

Ein Gerücht der besonderen Sorte macht in Italien die Runde: Offenbar dürfte Red-Bull-Salzburg-Supertalent Dominik Szoboszlai auf der Liste von Juventus Turin stehen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes.

Denn wie die Zeitung Il Tempo berichtet, beging Sportdirektor Fabio Paratici einen fatalen Fehler: Der Italiener zerriss in einem Mailänder Restaurant seinen vertraulichen Notizzettel nur teilweise und veröffentlichte damit unfreiwillig die Wunschliste der Turiner.

Neben Lazio-Regisseur Sergei Milinkovic-Savic und Roma-Shootingstar Nicolo Zaniolo befindet sich auch Salzburg-Talent Dominik Szoboszlai auf der Liste - alle drei Kicker bekleiden dieselbe Position. Anmerkung beim Salzburger: "Leihe -> 10". Könnte als Leihe mit einer Kaufoption über zehn Millionen Euro interpretiert werden.

Das 18-jährige Talent aus Ungarn absolvierte in der laufenden Saison vier Bundesliga-Kurzeinsätze für die Bullen, in neun Partien in Liga 2 traf er sechs Mal und bereitete vier Tore vor.