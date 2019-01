SV Ried verpflichtet Patrik Eler von Wacker Innsbruck

Patrik Eler verlässt Bundesligist Wacker Innsbruck nach nur einem halben Jahr und wechselt zu Zweitligist SV Ried.

Der 27-jährige slowenische Stürmer ist der zweite Winter-Neuzugang bei den Innviertlern, zuvor wurde Marco Grüll verpflichtet.

Eler, der erst im Sommer von AS Nancy zu Wacker zurückkehrte, konnte in der Bundesliga in 13 Einsätzen keinen Treffer erzielen. In der 2. Liga verbuchte er für Innsbruck und Austria Klagenfurt in insgesamt 57 Spielen 38 Tore.