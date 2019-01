Red Bull Salzburg verlängert mit Alexander Walke bis 2020

Red Bull Salzburg hat den Vertrag mit Torhüter Alexander Walke vorzeitig bis 2020 verlängert. Der Deutsche, der sich mit Cican Stankovic im Kasten der Bullen abwechselt, ist bereits seit über sieben Jahren bei den Salzburgern tätig.

"Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und den Umstand, dass meine Leistungen auch weiterhin geschätzt werden", sagte Walke zu seinem neuen Vertrag. "Ich bin überzeugt, dass ich nicht nur mit meiner Erfahrung weiterhin dazu beitragen kann, dass wir erfolgreichen und guten Fußball spielen."

"Es ist absolut kein Zufall, dass Alex Walke in der vergangenen Saison bei uns den Begriff Mentalitätsmonster geprägt hat", erklärte Sportdirektor Christoph Freund. "Denn das ist exakt jene Eigenschaft, die gerade ihn ganz besonders auszeichnet."

Walke wechselte im Sommer 2010 von Hansa Rostock in die österreichische Bundesliga und etablierte sich als absoluter Top-Torhüter. Der 35-jährige Deutsche verfügt mit 218 Pflichtspielen für die Roten Bullen über ein enormes Maß an Erfahrung und Routine. In den vergangenen zwei Saisons wurde er zum besten Torhüter der Liga gewählt.