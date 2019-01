Red Bull Salzburg: Mergim Berisha leihweise zu SCR Altach

Red Bull Salzburg hat einen Abnehmer für Mergim Berisha gefunden. Der 20-jährige Kosovare wechselt leihweise zum SCR Altach.

Berisha war zuletzt an den 1. FC Magdeburg in die zweite deutsche Bundesliga verliehen, wo der Leihvertrag allerdings nach lediglich fünf Pflichtspiel-Einsätzen vorzeitig aufgelöst wurde.

Beim Ligakonkurrenten aus Vorarlberg unterschreibt Berisha einen Leihvertrag bis 30. Juni 2020. In der Saison 2017/18 war Berisha an den LASK verliehen, wo er mit sechs Toren und fünf Vorlagen in 20 Einsätzen zu überzeugen wusste.

Vor Berisha hat Salzburg in den vergangenen Tagen bereits Leihverträge mit Hartberg (Mohamed Camara) und dem WAC (Sekou Koita) fixiert. Altach ist nach einer verunglückten Herbstsaison auf der Suche nach neuen Spielern. Sportdirektor Georg Zellhofer sprach über Berisha von einem "Wunschspieler".