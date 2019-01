Red Bull Salzburg: Hannes Wolf begründet Wechsel zu RB Leipzig

Der Wechsel von Hannes Wolf von Red Bull Salzburg zum Schwesternklub RB Leipzig schlägt hohe Wellen. Einerseits haben sich die Deutschen in den letzten Jahren häufig mit Spielern aus der Mozartstadt verstärkt und deshalb den Zorn der Salzburg-Anhänger auf sich gezogen. Andererseits sagte Wolf selbst unlängst in einem Interview, dass die "Phase, in der jeder von uns nach Leipzig gehen will, ist lange vorbei ist".

Der 19-jährige Offensivmann nimmt nun Stellung zu seinem Transfer und begründet seine Entscheidung hauptsächlich mit der Stärke der deutschen Bundesliga.

"Viele wundern sich wahrscheinlich, weil ich vor ein paar Monaten in einem Interview gesagt habe, dass der Schritt dorthin nicht so attraktiv sei", so Wolf in einer Botschaft an seine Fans auf Twitter. "Ich habe aber auch gesagt, dass die Liga in Deutschland sehr interessant ist,. Sportlich und wirtschaftlich zählt sie zu den größten der Welt."

Hannes Wolf: "War Zeit für den nächsten Schritt"

Wolf hofft, dass ihm die Salzburg-Fans seinen Wechsel nicht übel nehmen. Den Zeitpunkt der Bekanntgabe des Wechsel begründet er damit, dass er im Frühling nicht in jedem Interview lügen hätte wollen.

"Für mich war es an der Zeit, im Sommer den nächsten Karriereschritt zu wagen. Bitte respektiert und versteht meine Entscheidung. Ich wollte nicht in jedem Interview lügen oder herumeiern sondern jetzt gleich die Wahrheit sagen. So ist es euch gegenüber korrekt."

Wallner, Sabitzer, Keita und Co.: Diese Kicker holte Leipzig aus Salzburg © GEPA 1/19 Mit Hannes Wolf wechselt ein weiterer Spieler von Red Bull Salzburg zu den Stallkollegen nach Leipzig. Während aus einigen Transfers Weltkicker wurden, gingen andere komplett unter. SPOX zeigt die Überläufer im Bullenstall. © GEPA 2/19 Roman Wallner (Winterpause 2012): 86 Spiele (34 Tore) für Salzburg, 16 Spiele (6 Tore) für Leipzig. Spielt mittlerweile wieder in Österreich beim SV Grödig © GEPA 3/19 Georg Teigl (Winterpause 2014): 87 Spiele (9 Tore) für Salzburg, 57 Spiele (3 Tore) für Leipzig. Kickt aktuell für den FC Augsburg in der deutschen Bundesliga. © GEPA 4/19 Stefan Hierländer (Sommer 2014): 110 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 24 Spiele für Leipzig. Steht seit Sommer 2016 beim SK Sturm Graz unter Vertrag. © GEPA 5/19 Thomas Dähne (Sommer 2014): 55 Spiele Liefering, 12 Spiele für Leipzig II. Der ehemalige U20-Tormann des DFB spielt nun bei Wisla Plock in Polens höchster Liga. © GEPA 6/19 Yordy Reyna (Winterpause 2015, Leihe): 36 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 14 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Verdient sein Geld mittlerweile in der MLS bei den Vancouver Whitecaps. © GEPA 7/19 Rodnei (Winterpause 2015): 30 Spiele für Salzburg, 7 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Seit Sommer 2018 ohne Verein, zuletzt bei BW Linz. © GEPA 8/19 Nils Quaschner (Sommer 2015): 15 Spiele (2 Tore) für Salzburg, 20 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Kickt mittlerweile bei Arminia Bielefeld. © GEPA 9/19 Stefan Ilsanker (Sommer 2015): 130 Spiele (5 Tore) für Salzburg, 116 Spiele (1 Tor) für Leipzig. Wichtiger Spieler bei RB, nicht mehr wegzudenken. Sein Vertrag läuft noch bis 2020. Hier im Hulk-Modus! © GEPA 10/19 Peter Gulacsi (Sommer 2015): 100 Spiele für Salzburg, 117 Spiele für Leipzig. Dort läuft sein Vertrag noch bis Sommer 2022. © GEPA 11/19 Marcel Sabitzer (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 51 Spiele (27 Tore) für Salzburg, 126 Spiele (25 Tore) für Leipzig. Wechselte 2014 über den Umweg Leipzig von Rapid zu Salzburg, 2015 dann endgültig nach Deutschland. Vertrag bis 2022. © GEPA 12/19 Massimo Bruno (Sommer 2015, zuvor an Salzburg verliehen): 39 Spiele (8 Tore) für Salzburg, 27 Spiele (2 Tore) für Leipzig. Kam 2014 ebenfalls per Leihe nach Salzburg, kickt mittlerweile für RSC Charleroi in Blegien. © GEPA 13/19 Benno Schmitz (Sommer 2016): 60 Spiele für Salzburg, 17 Spiele für Leipzig. Nach zwei Jahren in Salzburg 2016 zu Leipzig, heute beim 1. FC Köln. © GEPA 14/19 Naby Keita (Sommer 2016): 81 Spiele (20 Tore) für Salzburg, anschließend zu RB Leipzig übersiedelt wo er überragende Leistungen zeigte. Wechselte im Sommer für 60 Millionen Euro zum FC Liverpool. © GEPA 15/19 Bernardo (Sommer 2016): 26 Spiele (3 Tore) für Salzburg, 22 Spiele für Leipzig. Erst im Winter 2016 nach Salzburg geholt, ein gutes halbes Jahr später in Leipzig angedockt. Kickt heute bei Brighton in der Premier League. © GEPA 16/19 Dayot Upamecano (Winterpause 2017): 23 Spiele für Salzburg, 56 Spiele für Leipzig. Der erst 18-Jährige kam im Winter 2017 nach Deutschland und schlug voll ein. © GEPA 17/19 Konrad Laimer (Sommer 2017): 77 Spiele (8 Tore) für Salzburg. Als bislang letzter Überläufer von Salzburg nach Leipzig unterschrieb der 20-jährige Mittelfeldspieler einen Vertrag bis 2021. Absolvierte seither 32 Spiele. © GEPA 18/19 Amadou Haidara (Winter 2018/19): 83 Spiele für Salzburg (13 Tore). Wurde unter Marco Rose Youth-League-Sieger und holte anschließend zwei Meistertitel in Österreich. War auf Dauer nicht in Salzburg zu halten - trotz Knieverletzung. © GEPA 19/19 Hannes Wolf (Sommer 2019): 72 Spiele (17 Tore) für Salzburg, macht im Juli von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und versucht sich in der deutschen Bundesliga unter Neo-Trainer Julian Nagelsmann.

Wolf will weiter alles für Salzburg geben

Abschließend geht Wolf noch auf seine Zeit in Salzburg ein und verspricht, bis zum Wechsel im Sommer alles für den Verein zu geben.

"Ich hatte fünf tolle Jahre und werde meine Zeit in Salzburg nie vergessen. Ich werde bis zum letzten Tag mit hundert Prozent trainieren, arbeiten und spielen."